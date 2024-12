KNVB reageert op woedende Eagles-kopstukken: 'Bestuurders kunnen wel gestraft worden'

De woedende uitlatingen van Go Ahead Eagles-kopstukken Jan Willem van Dop en Paul Bosvelt krijgen mogelijk een staartje. Het duo, respectievelijk algemeen directeur en technisch manager van de Eredivisionist uit Deventer, haalde afgelopen weekend fors uit naar de KNVB uit onvrede met de rode kaart voor in het uitduel bij FC Utrecht (3-3). Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de voetbalbond, reageert.

Ondanks het wegzenden van Llansana, die al in de negende minuut rood kreeg na een vermeende overtreding op de doorgebroken Paxten Aaronson, sleepte Go Ahead zondag een 3-3 gelijkspel en daarmee een punt uit het vuur in Stadion Galgenwaard. Bosvelt meldde zich na de wedstrijd woedend op Instagram, waar hij een afbeelding van een opgestoken middelvinger plaatste en in de begeleidende tekst onder meer schreef: "KNVB en scheidsrechters zijn een bende. Jullie maken het voetbal kapot!!". Ook Van Dop liet zich niet onbetuigd en kondigde aan zijn commissiefuncties bij de KNVB neer te gaan leggen.

Van Dop heeft met zijn uitlatingen zijn doel bereikt, zo laat hij weten tegenover het Algemeen Dagblad: de ervaren bestuurder wilde een discussie op gang brengen over de arbitrage. "Dat was de achterliggende gedachte. Op een gegeven moment kreeg ik vanuit mijn netwerk reacties dat ik viral ging op internet. Ik dacht: wat is dit voor onzin? Maar goed, blijkbaar is het goed opgepakt. Ik ben echt blij dat het nu de aandacht krijgt die het verdient. Dit speelt al een tijd." Wat Van Dop betreft gaat er snel wat veranderen bij de voetbalbond, vooral de aanstellingen van arbiters zullen onder de loep moeten worden genomen: "Ze moeten kijken of de groep scheidsrechters kleiner gemaakt kan worden, want iedereen moet nu maar de kans krijgen om te fluiten. Dat gaat ten koste van de inzet van topscheidsrechters. Zowel Paul als ik bekijken het natuurlijk in het belang van Go Ahead Eagles, maar ook in het belang van het betaalde voetbal. We zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten, maar in de basis moet er bij de KNVB iets veranderen."

KNVB staat achter scheidsrechters en sluit straffen voor Van Dop en Bosvelt niet uit

Van Leeuwen wil tegenover De Telegraaf niet ingaan op het specifieke incident, maar wil wel 'in algemene zin' reageren: "Kritiek op scheidsrechters is van alle tijden", aldus de KNVB-bestuurder. "Dat is er altijd geweest en zullen we ook in de toekomst nog hebben, maar ik kijk er vooral naar als werkgever van alle scheidsrechters in Nederland. En dan wil ik zeggen dat ik pal sta achter de scheidsrechters. Wat mensen er allemaal van vinden, is voor hun eigen rekening. Maar ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat de kwaliteit en integriteit van de scheidsrechters bij mij helemaal niet ter discussie staan. Daar sta ik voor. En als dat in twijfel wordt getrokken, raakt me dat", zegt Van Leeuwen. Tegenover het AD laat de voetbalbond weten dat bestuurders gestraft kunnen worden voor hun uitlatingen. Of dat in het geval van Van Dop en Bosvelt gaat gebeuren, is nog niet duidelijk: de aanklager betaald voetbal zou daartoe moeten besluiten een zaak aan te spannen tegen het tweetal.

