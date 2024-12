Woede bij Go Ahead Eagles: 'Ik leg al mijn functies neer bij de KNVB'

Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles legt al zijn commissiefuncties bij de KNVB neer, zegt hij tegen De Stentor. Bij Van Dop leeft grote onvrede over het optreden van de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-3).

“Ik leg alle commissiefuncties bij de KNVB neer na vanmiddag. Wat een schijtzooi. Voor de derde keer punten gestolen”, citeert De Stentor een bericht van Van Dop. Eerder liet ook technisch manager Paul Bosvelt zich al vernietigend uit in een bericht op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead kreeg in de negende minuut, bij een 0-1 voorsprong, een rode kaart. Enric Llansana moest inrukken na het neerhalen van de doorgebroken Paxten Aaronson, al leken de beelden aan te tonen dat hij eerst de bal raakte. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.

Aan het eind van de tweede helft telde de arbitrage vijf minuten blessuretijd op, waarna midden in die blessuretijd werd besloten daar nog twee minuten aan toe te voegen. Met het laatste balcontact van de wedstrijd maakte Adrian Blake er vervolgens 3-3 van.

“Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag”, schreef Bosvelt. “Allereerst een belachelijke rode kaart. Daarna vijf minuten blessuretijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechters zijn een bende. Jullie maken het voetbal kapot!!”

Reacties Llansana en Simonis

Llansana, een van de hoofdpersonen in de rel, noemt zijn eigen rode kaart ‘schandalig’. “In mijn optiek raak ik de bal eerst, vervolgens komt Aaronson en hij gaat heel snel naar de grond. Maar ik denk dat Joris Kramer ook nog achter me staat, dus doorgebroken was hij ook niet.”

Trainer Paul Simonis blijft wel kalm. Hij noemt de rode kaart ‘niet belachelijk, maar wel discutabel’. Ook betwist hij de extra tijd. “Hij voegt er twee aan toe, terwijl dat er ook één had kunnen zijn. Ik ben blij dat ik geen scheidsrechter ben en ook geen VAR. Het is een lastig vak.”

Incident tegen sc Heerenveen

De uitspraken van Bosvelt en Van Dop zijn niet los te zien van een incident dat zich vorige maand voordeed. Een doelpunt tegen sc Heerenveen werd onterecht afgekeurd na inmenging van de VAR, zo gaf ook de KNVB later toe. Die wedstrijd eindigde op 10 november in een 1-0 nederlaag voor Go Ahead.