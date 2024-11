Commentator verbijsterd: Gözübüyük keurt late 1-1 van Go Ahead tegen Heerenveen af

Met een 1-0 overwinning op Go Ahead Eagles kan SC Heerenveen weer voorzichtig naar boven kijken. Na een slaapverwekkend begin bracht Jakob Trenskow zijn ploeg na iets meer dan een halfuur op voorsprong. In de hectische slotfase van een betere tweede helft dacht Go Ahead langszij te komen, maar werd een kopbal van Finn Stokkers discutabel afgekeurd.

Onder Robin van Persie kent SC Heerenveen twee verschillende gezichten. In de vijf vorige thuiswedstrijden pakten de Friezen elf punten, maar in uitwedstrijden haalde de ploeg nog geen enkel resultaat. Na het verlies tegen Fortuna Sittard (3-0) was de 41-jarige oefenmeester dan ook blij om weer terug te keren in het Abe Lenstra-stadion, waar Go Ahead op bezoek kwam. De ploeg uit Deventer staat op een verdienstelijke negende plaats en speelde afgelopen week gelijk in een spannende IJsselderby. Paul Simonis zag zodoende weinig redenen om veel aanpassingen te doen, terwijl zijn collega helemaal geen aanpassing deed.

Zodoende begon Alireza Jahanbakhsh, afgelopen week aangetrokken door de Friezen, op de bank. Daar zal de 89-voudig international langzaam in slaap gesukkeld zijn, want het duel begon allerminst aantrekkelijk. Reeds in de eerste minuut begon de thuisploeg met het inleveren van eenvoudige passes, terwijl in het rustige combinatiespel alle creativiteit ontbrak. Het maakte geen verschil of de ploeg uit Deventer hoog of laag druk zette, SC Heerenveen had er geen antwoord op. Aan de andere zijde kampte Go Ahead echter met hetzelfde probleem, want vanuit de combinatie kon de ploeg geen antwoord vinden op het compacte spel van de tegenstander. Er lagen wel een paar countermogelijkheden, maar die werden niet goed uitgespeeld.

Bij de eerste goede uitbraak had Victor Edvardsen gelijk de openingstreffer op de schoen, maar oog in oog met Andries Noppert schoot de Zweed (die in buitenspelpositie bleek te staan) naast. Vervolgens had de keeper ook een goed antwoord op een zwabberende vrije trap van Mats Deijl. Na een halfuur leek de wedstrijd zodoende eindelijk wat los te komen. Het slordige Heerenveen had met het vele balbezit nog steeds veel moeite om kansen te creeëren, maar de eerste mogelijkheid van de thuisploeg was wel gelijk raak. Luuk Brouwers verlengde een directe bal van Olivier Braude met de hak, waarna Trenskow na een handige kapbeweging via de paal de 1-0 binnenschoot. Go Ahead probeerde nog voor rust een antwoord te formuleren, maar de snelle aanvallen van de bezoekers leverden geen resultaat op.

Hogere amusementswaarde na rust

Na een fout van Pawel Bochniewicz kon Victor Edvardsen rond het uur de gelijkmaker binnenschieten, maar na veel getreuzel werd de 28-jarige spits ternauwernood door de Pool van de bal gegleden. Go Ahead drong aan en kreeg de bal verscheidene keren het strafschopgebied binnen, maar daar was het veelal te druk om de bal op doel te krijgen. Ondertussen liet ook Heerenveen zich aanvallend zien, maar afgezien van een afzwaaier van Trenskow kregen de Friezen geen kansen. Omdat beide ploegen wel de nodige dreiging creëerden en het tempo hoog was, lag de amusementswaarde een stuk hoger dan in de eerste helft.

Jahanbakhsh valt in bij Heerenveen

Naarmate de tijd wegtikte kreeg Go Ahead meer en meer balbezit, maar zonder een verrassende ingeving van Kowet leek de thuisploeg, waar Jahanbakhsh nog twintig minuten inviel, overeind te blijven. Dat ging echter met horten en stoten. Zo had Finn Stokkers tien minuten voor tijd nog een grote kans om de stand weer gelijk te trekken en liet Noppert een bal nog bijna in eigen doel vallen.

Noppert leek een voorzet van Joris Kramer makkelijk uit de lucht te kunnen plukken, maar liet de bal uit zijn handen glippen. Daarna ging de bal rakelings langs het doel en werd het dus een corner. “Oh, Noppert! Die zal blij zijn zeg, want Kramer krijgt bijna de 1-1 cadeau. Een makkelijke vangbal levert bijna een van de grootste keepersfouten van het seizoen op”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN.

Onbegrip over afgekeurde 1-1

In de slotseconden leek het echter toch nog mis te gaan, toen Stokkers een mooie voorzet van Dean James in de kruising kopte. Wegens een overtreding van Stokkers op Bochniewicz in een voorgaande situatie besloot Serdar Gözübüyük op aanwijzing van de VAR de treffer discutabel af te keuren. Er volgde nog een rode kaart voor een assistent-trainer van Kowet, maar de drie punten bleven in Heerenveen.

Het afkeuren van het doelpunt verraste Van Rijswijk. "Het is een overtreding die geen enkele invloed heeft op het doelpunt. Een klein duwtje. Maar Bochniewicz staat gewoon weer. Ik vind het niks, sorry. Bochniewicz heeft er geen enkele hinder van. Ik zou zeggen dat de VAR hier weg moet blijven, maar hij blijft niet weg. Ik snap de frustratie bij Go Ahead volledig. Hiervoor is de VAR echt niet aan het voetbal toegevoegd."

De VAR is ooit in het leven geroepen om duidelijke fouten te herstellen. Inmiddels gaat men na ieder doelpunt beeld voor beeld terug kijken of er wellicht iets is wat niemand gezien heeft en verder geen invloed op de goal. Hier gaat het voetbal toch aan kapot. #HEEGAE pic.twitter.com/uolTIXOhAw — Ferry de Bont (@Hoekie_B) November 10, 2024