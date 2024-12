Spektakelstuk: FC Utrecht voorkomt in minuut 98 enorme blamage, forse kritiek op Van der Eijk

Met een zwaarbevochten 3-3 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles heeft FC Utrecht toch nog enigszins geprofiteerd van het puntverlies van PSV. Na een snelle rode kaart maakte FC Utrecht de vroege achterstand ongedaan, maar lukte het niet om de muur van Go Ahead nogmaals te breken. Nadat de bezoekers in de counter tweemaal uiterst effectief bleken leek een overwinning ver weg, maar met twee doelpunten in de slotfase schoot Adrian Blake zijn ploeg toch nog naar een punt.

De Domstedelingen kwamen in eigen huis al vroeg op achterstand, maar na een rode kaart voor de bezoekers schoot Miguel Rodriguez de ploeg van Ron Jans al snel langszij. Het lukte vervolgens pas in de slotfase om de verdedigende muur van de Eagles te breken, die in de counter tweemaal uiterst effectief bleken.

De vorige ontmoeting tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles zal bij menig Kowet-supporter in het geheugen gegrift staan: de gewonnen play-offs-finale van vorig jaar. Wegens ongeregeldheden bij dat duel stond de driehoek ditmaal geen Deventerse aanhang toe. Dat maakte de klus tegen een gedreven Utrecht niet eenvoudiger. De Domstedelingen zagen hoe een zwak PSV gisteren tegen een verlies aanliep en konden met een overwinning het gat verkleinen tot vier punten. Ron Jans voerde daartoe geen wijzigingen in zijn basiself door, terwijl ook Paul Simonis niets veranderde.

In een attractieve beginfase was het de ploeg van de 39-jarige oefenmeester die al vroeg op voorsprong kwam. Waar Paxten Aaronson namens de thuisploeg uit een vrijstaande positie reeds voorlangs had geschoten, ramde Llansana de bal vanaf een meter of twintig prachtig in de bovenhoek. Binnen een paar minuten ging de Spaans-Nederlandse middenvelder vervolgens van de hemel naar de hel. Dichtbij het eigen strafschopgebied werd hij onhandig aangespeeld, waarop Aaronson handig voor hem kroop en in doorgebroken positie vervolgens ten val kwam. Hoewel Llansana de bal uit de beelden reeds weggespeeld leek te hebben, bleef de beslissing van Sander van der Eijk staan: een rode kaart voor de Go Ahead-speler.

Vervolgens kwam de thuisploeg binnen een paar minuten langszij. Na een goede opening van Jens Toornstra leverde Yoann Cathline een teruggetrokken voorzet af, die Miguel Rodriguez rustig binnen schoof. De Spaanse buitenspeler deed echter lang niet alles goed, want hij voerde zijn acties veelvuldig te ver door en leverde matige voorzetten af. Sowieso kon Utrecht aanvallend geen echte vuist maken tegen de negenkoppige muur van de bezoekers.

Alle schoten strandden in de paarse wand, terwijl het de Domstedelingen aan creatieve impulsen ontbrak om deze te omzeilen. Go Ahead verliet de verdedigende stellingen nauwelijks, en de enkele countermogelijkheden die de ploeg kreeg waren ongevaarlijk.

Na een dik uur spelen kregen de bezoekers zowaar een mogelijkheid, die gelijk raak was. Een pass van Evert Linthorst werd goed vastgehouden door Victor Edvardsen, die de bal vervolgens met de hak meegaf aan Antman. De Finse buitenspeler knalde via de paal de verrassende voorsprong binnen. Even later leek het bijna 1-3 te worden toen Gerrit Nauber uit een vrije trap binnenkopte, maar de potige verdediger stond buitenspel. Tot dan toe was het gevaar enkel van Utrecht gekomen. Een handige kopbal van David Min werd echter gekeerd door Luca Plogmann, die ook een moeizaam antwoord had op een lage schuiver van Cathline.

Na de treffer leek het geloof bij Go Ahead te groeien en begon de ploeg in de groeiende ruimtes meer en meer mee te voetballen. Na tien minuten leidde dit tot een geldende derde treffer, toen Jakob Breum een lage voorzet van Antman tot doelpunt promoveerde. Vervolgens was het in de slotfase weer Utrecht dat de klok sloeg. De afstemming klopte in de aanval van de Domstedelingen steeds net niet. De ploeg van Jans had kort voor tijd meer dan 35 schoten en kwam tot een xG (verwachte doelpunten) van 2,7, maar een resultaat leek er niet meer in te zitten. Een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd maakte Blake het echter toch nog spannend door een afgeslagen voorzet van Siebe Horemans binnen te tikken. In minuut 97, toen de officiële extra tijd al twee minuten verstreken was, kroonde de Engels-Jamaicaanse aanvaller zich tot matchwinner door toch nog de gelijkmaker binnen te knallen. Daarmee profiteert FC Utrecht toch nog van het puntverlies van PSV, maar niet optimaal.

Kritiek op Sander van der Eijk

De rode kaart voor Llansana zorgde voor veel kritiek op sociale media. “Elke week raak bij Van der Eijk. Ongelooflijk", tweette journalist Mike Verweij. Collega Jeroen Kapteijns schreef: “Los van de discussie of het bij rode kaart voor Llansana het ontnemen van een scoringskans betrof speelt de Go Ahead-speler eerst de bal waarna Aaronson over hem heen struikelt. Verkeerde inschatting van Van der Eijk en grove fout van VAR Ingmar Oostrom die verzuimt in te grijpen.” Bij ESPN stelde Karim El Ahmadi echter dat de rode kaart terecht was.