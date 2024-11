KNVB door het stof na afkeuren van Go Ahead Eagles-treffer

Go Ahead Eagles heeft deze week terugkoppeling ontvangen van de KNVB naar aanleiding van het afgekeurde doelpunt tegen sc Heerenveen. Dat vertelde aanvoerder in de podcast Tijgerbalsem van Sam van Royen en Özcan Akyol. De voetbalbond heeft gezegd dat de gelijkmaker van Finn Stokkers niet afgekeurd had mogen worden.

De Deventenaren stonden tegen sc Heerenveen op een 1-0 achterstand, waarna Finn Stokkers in de blessuretijd voor de gelijkmaker zorgde. Deze treffer werd na een interventie van de VAR echter afgekeurd vanwege een overtreding die Stokkers voorafgaand aan de gelijkmaker uitdeelde aan Pawel Bochniewicz. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd vervolgens door VAR Laurens Gerrets naar de kant gestuurd en keurde de 1-1 af.

Inmiddels heeft Go Ahead Eagles dus reactie gehad van de KNVB. “Op maandag of dinsdag heeft de KNVB een brief gestuurd naar ons, naar de club met de verontschuldigingen”, aldus Deijl. “Daarin stond dat wij gelijk hadden en dat de goal niet afgekeurd had mogen worden. Maar dat is wel gebeurd. Dus sorry.”

Geen brief van KNVB, wel terugkoppeling

De KNVB ontkent op zijn beurt dat er een brief is gestuurd naar Go Ahead Eagles. “We hebben contact met de club opgenomen en terugkoppeling gegeven. Dit is een voorbeeld van waar niet had moeten worden ingegrepen door de VAR, omdat het niet duidelijk fout is wat er gebeurde”, laat een woordvoerder van de KNVB weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Er is wel sprake van een duw, maar de impact is nul. De speler valt, staat op en staat alweer tussen de verdediging. Als hij nou niet meteen was opgestaan, had het wel impact gehad en was het een ander verhaal geweest. De VAR had hier dus niet op de lijn moeten komen”, is de voetbalbond glashelder.

Deijl woedend na afloop

Na afloop van de wedstrijd liep Deijl voor de camera van ESPN leeg over het besluit van Gözübüyük. “Dit is een schandalige beslissing. Ik vind dit niet eens de schuld van de scheidsrechter, want die wordt naar de kant geroepen. Hij hoort waarschijnlijk in zijn oor dat er voorafgaand aan de goal een duw heeft plaatsgevonden”, foeterde hij. “Ik vind het vrij ver voordat die goal wordt gemaakt. Dit is belachelijk. Dit slaat nergens op om hem daarvoor af te keuren. Ik vind het een heel rare beslissing om hem hiervoor naar de kant te roepen.”

