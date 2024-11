Kees Luijckx slaat alarm: 'Ik vind dit echt verschrikkelijk, dat meen ik serieus'

Kees Luijckx heeft met verbijstering gekeken naar de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Go Ahead Eagles. De bezoekers uit Deventer zagen in de slotfase een doelpunt van Finn Stokkers afgekeurd worden, aangezien de aanvaller twaalf seconden voordat de goal viel geduwd zou hebben. Het moment zorgde voor woede bij Go Ahead Eagles, maar ook bij Luijckx.

De analist blikt maandagochtend in gesprek met zijn werkgever ESPN terug op het opvallende moment in de slotfase van het duel tussen Heerenveen en Go Ahead Eagles. Stokkers kopte op fraaie wijze raak, maar had eerder in de aanval een overtreding gemaakt. Die overtreding had niet direct invloed op de treffer, maar was volgens de VAR wel een goede reden om het doelpunt af te keuren.

Artikel gaat verder onder video

"Daar heb ik me wel aan gestoord", zegt Luijckx in gesprek met ESPN over het afgekeurde doelpunt van Go Ahead Eagles: "Dit gebeurt zo vaak in een wedstrijd, het zijn gewoon voetbalmomenten. Als je zelf hebt gevoetbald, weet je dat dit honderdduizend keer gebeurt in een wedstrijd. Ik vind het echt verschrikkelijk dat de VAR hier ingrijpt, dat meen ik echt serieus", geeft Luijckx aan.

LEES OOK: Go Ahead Eagles zet speler per direct uit de selectie: 'Dan ben je mentaal zwak'

De analist vreest dat er nóg meer discussies zullen ontstaan als de videoscheidsrechter voor dergelijke gevallen gaat ingrijpen: "Het voetbal wordt er niet mooier of beter van. Het is nog steeds een fysiek spel. Dat is het mooie van de sport, vind ik. Nu worden spelers toch contactschuw", vreest Luijckx. "Ik denk ook dat die gasten af en toe helemaal gek worden."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal lacht om standbeeldonthulling voor FC Twente - Ajax

Sinds zondag staat een standbeeld van Wout Brama voor De Grolsch Veste, maar de analisten van Studio Voetbal zijn niet geïmponeerd.

Vind jij dat de VAR te vaak ingrijpt bij kleine overtredingen? Laden... 93.9% Ja, het verpest het spel 6.1% Nee, het zorgt gewoon voor eerlijkheid 196 stemmen