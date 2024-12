Bosvelt steekt middelvinger op: 'Schande, nog nooit gezien, jullie maken het voetbal kapot'

Paul Bosvelt, de technisch manager van Go Ahead Eagles, is furieus na de wedstrijd tegen FC Utrecht. In een bericht op Instagram, met een afbeelding van een opgestoken middelvinger, haalt Bosvelt uit naar scheidsrechter Sander van der Eijk en naar de KNVB.

Go Ahead kreeg in de negende minuut, bij een 0-1 voorsprong, een rode kaart. Enric Llansana moest inrukken na het neerhalen van de doorgebroken Paxten Aaronson, al leken de beelden aan te tonen dat hij eerst de bal raakte. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.

Aan het eind van de tweede helft telde de arbitrage vijf minuten blessuretijd op, waarna midden in die blessuretijd werd besloten daar nog twee minuten aan toe te voegen. Met het laatste balcontact van de wedstrijd maakte Adrian Blake er vervolgens 3-3 van.

“Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag”, schrijft Bosvelt. “Allereerst een belachelijke rode kaart. Daarna vijf minuten blessuretijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechters zijn een bende. Jullie maken het voetbal kapot!!”

Incident tegen sc Heerenveen

De uitspraken van Bosvelt zijn ook niet los te zien van een incident dat zich vorige maand voordeed. Een doelpunt tegen sc Heerenveen werd onterecht afgekeurd na inmenging van de VAR, zo gaf ook de KNVB later toe. Die wedstrijd eindigde op 10 november in een 1-0 nederlaag voor Go Ahead.