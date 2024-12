Go Ahead Eagles-directeur loopt leeg bij Studio Voetbal: ‘Voor mij de druppel’

Jan Willem van Dop is nog altijd boos over de rode kaart van Eric Llansana tegen FC Utrecht. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles legde vanmiddag al zijn commissiefuncties bij de KNVB neer en liep bij Studio Voetbal andermaal leeg over wat zich zondagmiddag afspeelde in De Galgenwaard.

Go Ahead Eagles kwam tegen het verrassende FC Utrecht al vroeg op voorsprong door een fraaie treffer van Llansana. Enkele minuten later kreeg diezelfde Llansana een rode kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk voor het neerhalen van de doorgebroken Paxten Aaronson. Uit beelden bleek al snel dat hij eerst de bal speelde. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep hierop niet in.

Hoewel de Deventenaren met een man minder op een 1-3 voorsprong kwamen, werd het in extremis toch nog 3-3 door twee treffers van Adrian Blake. De laatste treffer werd gemaakt in de zevende minuut van de blessuretijd, terwijl er maar vijf waren bijgetrokken. Na afloop liet technisch directeur Paul Bosvelt al direct zijn woede blijken, waarna ook Van Dop zich niet onbetuigd liet.

Bij Studio Voetbal liet Van Dop weten nog altijd boos te zijn. “Waarom boos? Het is niet de eerste keer en het wordt wel eens tijd dat de arbitrage op een goede manier belicht wordt”, steekt de algemeen directeur van wal. “We hebben het vorig jaar al een aantal keer bij de KNVB aangekaart en gezegd van: joh, er gaan dingen toch niet helemaal goed. Het gebruik van de VAR onder andere.”

“Ik mag zelf nog iets doen voor de UEFA en ik zit best vaak bij Champions League-wedstrijden met grote scheidsrechters en die komen ook met de opmerking: de huidige arbitrage, met name de jongere scheidsrechters, zijn geen managers op het veld. Ze wachten op de VAR of gebruiken de VAR verkeerd. Vandaag is bij mij een beetje de druppel. Ik heb ook met technische mensen in de organisatie te maken”, vervolgt Van Dop zijn relaas.

Go Ahead Eagles vaker benadeeld door arbitrage

Het is voor Go Ahead Eagles niet de eerste keer dat ze dit seizoen worden benadeeld door de arbitrage. “Bij ons is het dit seizoen nu al drie keer misgegaan. Tegen Ajax is ons een penalty onthouden, de tweede keer bij Heerenveen toen er een goal onterecht werd afgekeurd, dan krijg je daarna excuses van de KNVB, en nu vandaag een rode kaart. Ik ben ook al in contact met de KNVB en dan krijg ik te horen: ja het is discutabel. Dat zegt mij genoeg.”

