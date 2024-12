Llansana bij Utrecht – Go Ahead Eagles binnen vijf minuten van hemel naar hel

Het was een zeer roerige openingsfase voor van Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Utrecht. De middenvelder had de uitploeg al vroeg in de wedstrijd schitterend op voorsprong gezet, maar werd zo’n vijf minuten later van het veld gestuurd.

Na vijf minuten spelen kwam Go Ahead Eagles op voorsprong via Llansana. De middenvelder ramde de bal van grote afstand schitterend in de bovenhoek, waarmee Utrecht tegen een achterstand aankeek. Enkele minuten later ging Llansana van held naar schlemiel, toen hij werd afgetroefd bij het aannemen van de bal vlak voor de eigen zestien. Daarbij tikte hij Paxten Aaronson, die vrij op de goal af kon, naar de grond. Sander van der Eijk besloot de middenvelder van het veld te sturen. Enkele minuten later kwam FC Utrecht alweer op gelijke hoogte.

