Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller was onder de indruk van het bezoek dat Jong Oranje bracht aan het Prinses Máxima Centrum. De spits van de huidige nummer twee van de Eredivisie en Jong Oranje kwam in contact met de zesjarige Levy en stelde de jongen, die lijdt aan botkanker, vervolgens voor aan zijn grote idool Jude Bellingham.

De 21-jarige Ohio speelde in de jeugd van zowel Manchester United als Manchester City. Omdat hij ook over een Engels paspoort beschikt, speelde hij voor een aantal vertegenwoordigende jeugdelftallen van dat land, waar hij vriendschap sloot met Bellingham, inmiddels een grote meneer bij Real Madrid.

Tijdens het bezoek aan bleek één van de patiëntjes groot fan te zijn van Bellingham te zijn. Ohio twijfelde geen moment en vroeg spontaan aan de zesjarige Levy of hij even contact op moest nemen met de middenvelder van Real Madrid. De Engelsman nam de telefoon op en stond de jonge fan ook te woord. Zelfs een foto kon vervolgens niet uitblijven.

Enkele dagen na het bezoek geeft de FC Utrecht-aanvaller aan nog steeds onder de indruk te zijn van het bezoek aan het Prinses Máxima Centrum. "Een dag om nooit te vergeten”, zegt Ohio in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Wat een topper, Levy. Het zit die jongen bepaald niet mee, en dan druk ik me nog zachtjes uit. En desondanks is hij één blok van optimisme, van hoop. Echt, zoiets grijpt me enorm aan, mag je gerust weten."

Ohio voelt zich bevoorrecht

"Opeens besef je hoe bevoorrecht je bent om gezond door het leven te gaan", vervolgt Ohio. "Op zo’n moment dringt het tot je door dat je als voetballer helemaal geen held of wat dan ook bent. Nee, zíj zijn de helden. De jongens en meisjes met net zulke dromen hebben als jij en ik, maar die op dit moment al blij zijn wanneer ze even niet aan hun ziekte hoeven te denken. Zíj verdienen het om in de spotlights te staan.”

Komend zondag wacht FC Utrecht de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Als het aan Ohio ligt dan Komt Levy snel langs in De Galgenwaard. "Ik hoop dat we hem snel zien in ons stadion", zegt Ohio. "Dat al zijn dromen maar mogen uitkomen.”

