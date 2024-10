Trotse Jong Oranje-debutant: 'Misschien iets teveel naar Sem Steijn gekeken'

is apetrots dat zijn ontwikkeling bij FC Groningen donderdagavond tot een debuut in Jong Oranje heeft geleid. De aanvaller had zijn eerste jeugdinterland ooit zelfs bijna bekroond met een spectaculaire treffer.

De in het Groningse Haren geboren Van Bergen is één van de blikvangers in het elftal van Dick Lukkien, dat afgelopen seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks terugkeerde in de Eredivisie - waaruit het een jaar eerder degradeerde. Op het hoogste niveau staat de teller inmiddels op een goal en een assist, genoeg voor bondscoach Michael Reiziger om Van Bergen deze interlandperiode op te nemen in zijn selectie.

LEES OOK: Lukkien opvallend kritisch op bejubeld Groningen-viertal: 'Dat moet beter'

Van Bergen startte tegen Jong Mexico als nummer tien, achter spits Noah Ohio. Met een spectaculaire omhaal had Van Bergen zijn debuut bijna opgeluisterd met een wel heel fraaie treffer. De inzet van de Groninger belandde echter naast het Mexicaanse doel: "Poeh, die omhaal, ja! Misschien heb ik iets te veel naar Sem Steijn gekeken, dat het daarom in mijn hoofd opkwam. Ik zit hier ook met jongens van Twente, die hebben het erover. Die bal kwam een beetje achter me, ik dacht: Ik wip hem omhoog en misschien in zo’n magisch moment vliegt hij binnen. Ik ben normaal helemaal niet van de acrobatische dingen, maar ja, het zou mooi geweest zijn als hij binnen was gevallen.", zegt Van Bergen in gesprek met Voetbal International.

Honderdprocentscore nu het doel van Jong Oranje

De Nederlandse beloftenploeg zou het oefenduel met de Mexicanen uiteindelijk met 1-0 winnen met dank aan een andere debutant: verdediger Maxim Dekker (AZ) schoot na een hoekschop de enige treffer van de avond tegen de touwen. Maandag wacht Jong Oranje het laatste EK-kwalificatieduel, als het in De Goffert in Nijmegen aantreedt tegen Jong Zweden. De eerste negen wedstrijden leverden de maximale score van 27 punten op, waardoor de ploeg van Reiziger al geplaatst is voor het EK dat in de zomer van 2025 in Slowakije wordt gehouden. Een honderdprocentscore in de kwalificatiereeks is nu het doel, zegt Reiziger tegenover de NOS: "Dat zou geschiedenis betekenen, want dat heeft nog geen enkel team van Jong Oranje ooit gepresteerd", weet de bondscoach.

