Lukkien opvallend kritisch op bejubeld Groningen-viertal: 'Dat moet beter'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien is opvallend kritisch op vier van zijn meest bejubelde spelers. Tegenover het Dagblad van het Noorden wijt de 52-jarige oefenmeester het eerste puntverlies in de Eredivisie, afgelopen weekend tegen AZ, onder meer aan , , en .

De promovendus is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Groningen zette de terugkeer op het hoogste niveau luister bij met een klinkende thuiszege op NAC (4-1), greep een week later op bezoek bij RKC Waalwijk ook de volle buit (1-2) en sleepte er vorige week in het thuisduel met AZ een op het oog verdienstelijk gelijkspel uit (0-0). Lukkien denkt echter dat zijn ploeg al op negen in plaats van zeven punten had kunnen staan.

"De makke zat hem bij het creëren van kansen en dat lag met name aan slordigheid bij onszelf, met name van de voorste vier", blikt Lukkien terug op het doelpuntloze gelijkspel tegen de Alkmaarders. "Ik denk dat we zeker zeven of acht momenten hadden waarin we overtal hadden richting de laatste lijn van AZ of dat we vier tegen vier stonden, maar daar deden we vervolgens te weinig mee. We maakten de verkeerde keuzes en hadden vaker diepte moeten kiezen. Dat moet beter", aldus Lukkien.

Vandaag (zaterdag) krijgt het jeugdige kwartet de kans zich op bezoek bij Almere City te revancheren. De ploeg van Hedwiges Maduro is na drie wedstrijden nog altijd puntloos en raakte deze week middenvelder Stije Resink ook nog eens kwijt aan FC Groningen. De 21-jarige aanwinst wordt zaterdag nog niet in de basiself verwacht. Lukkien is ondanks het verschil op de ranglijst beducht voor de tegenstander: "Een ploeg die nog op nul staat zal heel energiek en vol motivatie aan een wedstrijd beginnen, om in ieder geval het volle stadion erachter te krijgen en zichzelf een goed gevoel te bezorgen", aldus Lukkien.

