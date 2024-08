FC Groningen en AZ weten fans allerminst te vermaken in onderlinge wedstrijd

FC Groningen is nog altijd ongeslagen in het Eredivisieseizoen. In de Euroborg kwam AZ Alkmaar op zondagmiddag om 12.15 uur op bezoek. Beide clubs stonden na twee speelronden op zes punten, en ook na de derde speelronde staat Groningen en AZ op gelijke hoogte. Zowel Groningen als AZ wisten niet te scoren op de zondagmiddag: 0-0.

De lunchwedstrijd van speelronde drie in het gloednieuwe Eredivisieseizoen beloofde spektakel te worden. Met FC Groningen, dat thuis won van NAC Breda en uit won bij RKC Waalwijk, en AZ Alkmaar, dat won van Almere City en NEC Nijmegen. Deze twee teams op zes punten na twee speelrondes schepte hoge verwachtingen voor de kraker in het hoge noorden op zondag 12.15 uur. Groningen speelde overigens in een speciaal shirt tijdens de wedstrijd, ter eren aan het Gronings ontzet.

Het tijdstip weerhield de supporters er niet van om op de vroege zondagmorgen naar de Euroborg te komen. Ook de uitsupporters uit Alkmaar waren in groten getale aanwezig. Een heerlijk zonnetje scheen er in het noordelijkst gelegen stadion van het Eredivisieseizoen 20224/25. Toch werden de supporters in de eerste tien minuten van de wedstrijd nog niet getrakteerd op goed voetbal. Er waren ook amper kansen aan beide kanten. Groningen en AZ deden het rustig aan op de zondag.

Na de eerste tien minuten begon Groningen wat meer aan te dringen. Twee corners voor de ploeg van Dick Lukkien na twaalf minuten spelen. Na de twee corners van de thuisploeg begon AZ het heft steeds meer in handen te nemen. Troy Parrott en Ibrahim Sadiq kregen de kansen namens de Alkmaarders, maar het resulteerde nog niet in een doelpunt. De eerste gele kaart van de wedstrijd kwam op naam van Wouter Goes te staan, die in de 23ste minuut aan de noodrem trok. AZ kreeg steeds meer mogelijkheden, maar tot grote doelpogingen kwam de ploeg niet.

De neutrale toeschouwer werd niet bepaald verwend in het eerste halfuur voetballen. Nul schoten, nul schoten op doel. Het waren de pijnlijke statistieken voor Groningen na 35 minuten tegen AZ. Ook in de laatste tien minuten voor de rust gebeurde er niets. De spelers gingen, met de brilstand nog op het scorebord, de kleedkamer in.

In de 50ste minuut schoot Ruben van Bommel op goal, maar Vaessen redde de bal stijlvol. Het was de grootste kans van de wedstrijd. Ook in de tweede helft ging het flink heen en weer. Er was niet per se één team de betere. Grote kansen waren er nog altijd maar mondjesmaat. Er waren nauwelijks noemenswaardige momenten in de tweede helft. Het was AZ dat op zoek ging naar de 0-1, maar die kwam er niet. 0-0 in Groningen.

