Gedrag van AZ-verdediger Goes zorgt voor verhitte discussie bij De Eretribune: ‘Dat is echt bullshit’

Het spel van , en dan vooral zijn vervelende maniertjes op het veld, heeft geleid tot een pittige discussie in De Eretribune op ESPN. De emoties liepen hoog op aan tafel, waarbij Marciano Vink en Kees Kwakman het gedrag van de AZ-verdediger veroordeelden. Hugo Borst en Glenn Helder gaven toe er wel van te kunnen genieten.

Goes blijft de gemoederen bezighouden na het duel tussen Almere City en AZ. Almere-spits Baptiste Guillaume kreeg in dat duel de rode kaart vanwege natrappen. Na afloop van dat duel stond de aanvaller voor de camera van ESPN en liet hij diverse krassen en wondjes op zijn arm zien. Goes was de boosdoener hiervan, maar de verdediger zelf ontkent dit.

Borst is wel te spreken over de speelstijl van de twintigjarige verdediger. “In Italië zetten ze hem op een voetstuk, in Nederland wordt dit niet gedaan. Van mij mag dit, tot zover de scheidsrechter dit toelaat. Baptiste Guillaume zit helemaal onder de krassen. Je kan van zo’n verdediger eisen dat hij zijn nagels knipt. Maar ik vind het wel leuk omdat wij in Nederland veel te poeslief zijn achterin. Dus daar worden spitsen ook niet slechter van. Wat ik niet kan uitstaan is dat gebalde vuistje. Daar zou hij door de club voor bestraft moeten worden.

Vink is het daar alleen niet mee eens. “Hoor jij aanvallers klagen over Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké? Dat zijn toch allemaal topverdedigers? Blijkbaar heeft hij het nodig, omdat zijn kwaliteiten niet goed genoeg zijn”, begint de analist. "Je hebt bijvoorbeeld Lisandro Martínez: die is niet al te groot en die heeft gif... Daar kunnen alle Eredivisie-verdedigers wat van leren, toch? Hij speelt echt op het randje. Die heeft dat knijpen en dat gedoe ook niet nodig. Hij zit erbovenop, je krijgt geen lucht bij hem. Maar er is een grens, vind ik. En Goes gaat over die grens."

Kwakman sluit zich aan bij Vink. "Precies zoals Marciano zegt: Goes is een jonge verdediger van AZ, wat leuk. Hij valt op met zijn goede spel en coaching, maar we hebben het nu alleen maar over zijn irritante gedrag. Andere spelers vinden dat ook: je hebt van Polen, Veerman, Kramer... Bij spelers onderling krijgt hij ook een naam. Dat is op zich niet heel erg, maar vandaag of morgen heeft hij hem een keer te pakken."

"Wat dat betreft is het jammer dat de VAR er is. Henk Fraser en John de Wolf konden hem wel even lekker terugpakken. In plaats van in de arm van een Almere-speler knijpen, kun je beter bezig zijn met je omgeving: met coachen, met neerzetten", stelt Kwakman.

Helder geniet van Goes

Helder sluit zich in de discussie aan bij Borst. “Liever zie ik dit ook niet, maar als ik het zie geniet ik", zegt Helder. "Zo'n jongen, met die kwaliteiten en mentaliteit: die gaat verder komen dan iemand zonder. We hebben het over een twintigjarige speler. Ik ben hartstikke blij met zo’n speler. We hebben allemaal van die eenheidsworsten die dezelfde kant opkijken. Dat we liever zien dat hij het niet nodig heeft, daar ben ik ook voorstander van. Maar ik ga niet klagen dat hij het doet. Je ziet dat hij maling heeft waar die ook speelt.”

Kwakman is het daar echter niet mee eens. “Het wordt dan onder winnaarsmentaliteit geplaatst. Dat is echt bullshit. Clasie heeft dit niet", aldus de analist met een stemverheffing. Borst en Helder praten vervolgens ook wat harder, waarna Helder met het slotwoord komt. "Respect voor Keessie. Ik hou van hem, maar dit is zijn mening. Hij kijkt op zijn manier naar een speler, maar wij kijken niet op die manier naar een speler. Ik vind het mooi om te zien."

Het ging er heftig aan toe in de competitiewedstrijd tussen Almere City en AZ.