Ongeloof om blessure van Jeroen Zoet: ‘Ik heb dit nog nooit gehoord. Dit is toch je werk?’

AZ treedt zaterdagavond tegen NEC aan zonder . De 33-jarige doelman heeft vorige week tegen Almere City op markante wijze een blessure opgelopen.

Zoet, deze zomer transfervrij overgekomen van Spezia, verdedigde vorige week tegen Almere City het doel van AZ. Hij maakte de negentig minuten vol, maar hield wel liesklachten over aan het duel. “Het was een wedstrijd waarin hij veel de lange bal moest spelen, vanwege de druk van Almere City. Daardoor heeft hij spierklachten overgehouden aan de wedstrijd”, lichtte hoofdtrainer Maarten Martens vrijdag toe op een persconferentie.

Zoet ontbreekt door de spierklachten zaterdag tegen NEC. Rome-Jayden Owusu-Oduro is zijn vervanger in het Alkmaarse doel. In het televisieprogramma De Eretribune van ESPN klinkt er voorafgaand aan het duel verbazing over de blessure van Zoet. “Hij is geblesseerd geraakt door die lange ballen. Heb jij dat ooit wel eens meegemaakt als trainer bij een keeper?”, vraagt presentatrice Aletha Leidelmeijer aan Mario Been.

“Nee, je zou zeggen dat je dat normaal gesproken wel zou moeten kunnen als keeper”, reageert de tafelgast en voormalig trainer van onder meer NEC en Feyenoord. “Maar als je heel veel van die lange ballen moet trappen en je hebt een matige lies: dan zou het kunnen.”

“Ik heb dit nog nooit gehoord, hoor. Dit is toch je werk: zo’n doeltrap?”, uit ook presentator Jan Joost van Gangelen zijn verbazing over de wijze waarop Zoet geblesseerd raakte tegen Almere City. Been: “Het lijkt me dat je dat wekelijks doet ja.” Van Gangelen: “Martens zei dat Zoet niet verwachtte dat hij zo vaak moest trappen.”

