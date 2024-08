Zaakwaarnemer Weghorst onthult eisen waaraan nieuwe club moet voldoen

Het is zeer aannemelijk dat deze zomer nog vertrekt bij Burnley. Dat laat zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer weten. De oud-voetballer van onder meer FC Twente en AZ gaat niet in op de Ajax-geruchten, maar verklapt wel dat de nieuwe club moet voldoen aan een drietal pakketten.

“De kans dat hij Burnley gaat verlaten is ontzettend groot”, aldus de analist en zaakwaarnemer in gesprek met Koen Weijland bij Viaplay. “Burnley is nog wel in de veronderstelling dat ze bepaalde prijzen kunnen vragen. Dat is hun goed recht, maar iedereen weet dat het zijn laatste jaar is (Weghorst heeft een contract tot medio 2025, red.) dus worden het spannende onderhandelingen.”

Hoe groot de kans is dat Weghorst deze zomer de overstap maakt naar Ajax? “Er zijn meerdere gegadigden die interesse hebben in Wout. Hij heeft al een aantal clubs afgezegd. De kans dat hij naar Ajax gaat is net zo groot als de kans dat hij naar een van de andere geïnteresseerde clubs gaat”, erkent Cziommer.

Op de vraag of Ajax echt concreet is voor de boomlange spits wordt door Cziommer nogal cryptisch geantwoord. “Laten we het zo zeggen: ik heb wel eens met Ajax gesproken, ook over Wout. We moeten afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt."

Drie pakketten

Cziommer verklapt in ieder geval dat Weghorst ‘heel ambitieus’ is. “Het is een samenhang van drie pakketten waar wij naar kijken. Het sportieve pakket: hij wil of in de Champions League spelen of de kans hebben om een titel te winnen. Daarnaast kijken we naar het privépakket, wat nu ook ontzettend belangrijk is met drie kinderen en een vierde op komst. En daarnaast komt natuurlijk ook het financiële pakket. Die drie pakketten moeten goed in elkaar vallen”, besluit hij.

