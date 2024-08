Wout Weghorst valt plots in en krijgt zeer opvallende ontvangst van supporters

heeft zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt bij Burnley. De spits wordt geregeld met een transfer in verband gebracht, maar staat nog altijd onder contract bij de Championship-club en viel maandagavond in tegen Luton Town. Hij werd op opvallende wijze onthaald door het publiek van Burnley.

Voorafgaand aan de wedstrijd én na zijn invalbeurt klonk aanvankelijk wat boegeroep voor de spits. Toen hij even op het veld stond, werd hij echter toegezongen door de aanwezige uitsupporters. De meningen zijn dus verdeeld over Weghorst. Dat zal te maken hebben met de wens van Weghorst om een transfer te maken na de degradatie van Burnley naar het tweede niveau van Engeland.

Op sociale media waren ook de nodige reacties op de invalbeurt van Weghorst. De Nederlander speelde zijn eerste officiële wedstrijd voor Burnley sinds mei 2022 en dus bleken veel fans verbaasd dat hij überhaupt nog onder contract staat bij the Clarets. Weghorst werd de afgelopen jaren verhuurd aan Manchester United, Besiktas en TSG Hoffenheim. Journalist Valentijn Driessen denkt te weten dat zijn toekomst bij Ajax ligt.

LEES OOK: Ajacied wil Weghorst polsen: ‘Hij is wat Ajax nodig heeft. Ik hoop echt dat hij komt’

Weghorst viel in de 82ste minuut in. Toen was de eindstand al bereikt: Burnley won met 1-4 van mededegradant Luton Town. De Nederlander Tahith Chong maakte het enige doelpunt voor de thuisploeg.

Wout Weghorst is still here? — ChaeDoc (@ChaeDoc) August 12, 2024

Weghorst playing in the Championship doesn't feel right. 😩 — Hilda 👩‍🍳 (@hilda_adaora) August 12, 2024

No way Weghorst is still at Burnley😭 — Kam (@KamCavanagh) August 12, 2024

Wout weghorst playing for Burnley in the championship wasn’t on my bingo card this year — Ollie 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@OliverH1875) August 12, 2024

Wout Weghorst playin Championship football in 2024 is fantastic stuff — Sam N (@samn077) August 12, 2024

Wout wout wout let me hear you say weghorst... 🎶 — Chaff (@iamChaffer) August 12, 2024

Burnley just subbed in weghorst in the championship. Okay. — Main event Shadez 🇳🇬💯 (@Mayor_Of_Luton) August 12, 2024

Weghorst coming off the bench for Burnley in the Championship. Wow — Michael Collins (@mrcollins1986) August 12, 2024

WOUT WEGHORST is on. What alternative reality are we living in 😂 — Jack 🇬🇧 (@ClaretJD) August 12, 2024

since when was Wout Weghorst still at Burnley what — adam turner (@supertyrhys) August 12, 2024