Jack van Gelder komt in De Oranjezomer met update over Ajax en Weghorst

Jack van Gelder heeft donderdagavond in De Oranjezomer bevestigd dat eerder deze week een paar dagen in Nederland was. De spits van het Nederlands elftal, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Ajax, landde een aantal dagen terug op Schiphol en beelden daarvan gingen al snel rond op social media. Volgens Van Gelder had de trip van Weghorst echter niets te maken met zijn mogelijke transfer naar Ajax.

Weghorst staat momenteel nog onder contract bij Burnley, waarvoor hij maandagavond zelfs nog minuten maakte in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Burnley is na de degradatie uit de Premier League actief op het tweede niveau van Engeland, waarvan Weghorst zo’n twee jaar geleden nog zei dat hij daar niet wilde voetballen. De spits had VFL Wolfsburg begin 2022 verruild voor Burnley. Hij kon echter niet voorkomen dat de club dat jaar degradeerde naar de Championship. Weghorst maakte op huurbasis de overstap naar Besiktas, trok een half jaar later naar Manchester United en speelde vorig seizoen bij Hoffenheim.

Nu is Ajax de belangrijkste gegadigde om de spits over te nemen. De Amsterdammers zullen echter eerst spelers moeten verkopen alvorens ze in actie kunnen komen. Van Gelder denkt dat Ajax in Weghorst een goede zou hebben. “Je hebt gewoon een klerelijer nodig, om het op z’n Amsterdams te zeggen. En hij is een winnaar. Hij is misschien niet de meest technische die ooit in de ArenA of in de Meer heeft gelopen, maar hij is absoluut een bikkel die je er heel, heel goed bij kunt hebben”, zei Van Gelder donderdagavond in De Oranjezomer. Van Gelder ziet voor Weghorst wel een rol op het tweede plan weggelegd. “Waarin hij belangrijk is bij het Nederlands elftal, dus voor de laatste fase.”

Weghorst zou in Amsterdam de concurrentiestrijd moeten aangaan met Brian Brobbey. De huidige tweede spits Chuba Akpom, die mede vanwege het late aansluiten van Brobbey tot op heden in alle wedstrijden in het nieuwe seizoen in de basis begon, mag naar verluidt vertrekken. Eerder deze week gingen er op social media dus beelden rond van Weghorst op Schiphol. Die beelden werden vooral door Ajax-fans verspreid. Maar volgens Van Gelder was de international hier niet om een transfer af te ronden. “Dat klopt, want hij was even twee dagen bij zijn gezin. Hij ging van Burnley heen en weer, dus hij zit nu gewoon weer in Engeland. Ze (Ajax, red.) moeten afwachten. Ze moeten eerst geld genereren alvorens ze hem kunnen kopen”, zo klinkt het.

