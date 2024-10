Angela de Jong weet wie René van der Gijp moet vervangen bij Vandaag Inside

René van der Gijp maakt geen geheim van zijn wens om gedurende het Vandaag Inside-seizoen een maand verlof te nemen, maar het moet nog blijken of die wens wordt ingewilligd. Als Talpa inderdaad instemt met het verlof, weet Angela de Jong wie Van der Gijp zou kunnen vervangen aan tafel.

Twee maanden geleden gaf Van der Gijp openlijk blijk van zijn wens. Hij stelde voor om het gehele programma in april stil te leggen en Hélène Hendriks in die maand een dagelijks programma te laten presenteren. Hendriks kan echter niet zomaar een maand weg bij Ziggo Sport, waar ze Europees voetbal presenteert.

Als Vandaag Inside ‘gewoon’ doorgaat, kan dat volgens Angela de Jong ook zonder Van der Gijp. In de AD Mediapodcast schuift ze de Vlaamse tv-ster Gert Verhulst naar voren als mogelijke plaatsvervanger. Een verrassende keuze, zeker omdat Verhulst nooit bij het programma te gast was.

Verhulst wordt binnenkort echter wel een SBS6-gezicht, want hij wordt komend seizoen jurylid in het SBS-programma 'Wie van de Drie'. "Wie weet is dat nieuws ook wel een soort voorsorteren op dat ze iets met Gert willen bij SBS 6", zegt De Jong, die Verhulst vlak voor het weekend nog zag als tafelgast bij de talkshow Renze. "Ik vond hem een hele goede talkshowgast afgelopen vrijdag, en wel vaker als hij daar zit. Ik heb één keer bij zijn programma gezeten in België en ik moet zeggen: het zou ook inderdaad moeiteloos in die formule hier op de buis kunnen."

'Gert Verhulst past bij Vandaag Inside'

De Jong denkt dat Verhulst goed past tussen de andere Vandaag Inside-gezichten. “Hij is heel gevat, hij is heel snel. Hij is geïnteresseerd in de actualiteit, dus als SBS nou eens een maandje wat anders wil, zouden ze dat best kunnen uitproberen met hem. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik zou het helemaal geen gekke gedachte vinden”, aldus de columnist, die bijval krijgt van mediajournalist Gudo Tienhooven. “Ik vond het ook heel leuk om hem bij Renze te horen over bijvoorbeeld de Nederlandse politieke situatie. Door Vlaamse ogen, de verbazing over wat hier in politiek Den Haag allemaal gebeurt.”

