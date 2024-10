'Ik zou hem weleens bij Ajax of Feyenoord willen zien, ik weet niet wat hij nog meer moet doen'

Voormalig profvoetballer en -trainer Ton du Chatinier begrijpt niet dat FC Utrecht-trainer Ron Jans nooit een kans heeft gekregen bij Ajax of Feyenoord. De 66-jarige oefenmeester bezet met de Domstedelingen na acht speelronden de tweede plaats in de Eredivisie en heeft in de ogen van zijn voorganger alles wat nodig is om te slagen in de top.

Tussen 1977 en 1987 kwam Du Chatinier als verdediger tot 235 duels in het eerste van FC Utrecht, zonder daarin ook maar één keer te scoren overigens. In 2008 keerde hij als assistent van toenmalig hoofdtrainer Willem van Hanegem terug bij de club, toen die enkele maanden later ontslagen werd nam Du Chatinier het stokje over. Uiteindelijk zou hij tot 2011 hoofdtrainer blijven van 'zijn' club, inmiddels is hij met pensioen en woont hij in Frankrijk, waar hij de verrichtingen van zijn oude club nog altijd op de voet volgt.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Voetbal International steekt Du Chatinier de loftrompet over de prestaties van Jans, die hij zeer hoog heeft zitten: "Ik zou hem weleens bij Ajax of Feyenoord willen zien. Hij heeft overal gezeten en goed gepresteerd. We kunnen in Nederland de trainerscursus net zo goed afschaffen. We halen een Italiaan, een Deen of Belg. Maar Arne Slot komt toch ook bij Cambuur vandaan? Je moet wel een kans krijgen, wil ik daar maar mee zeggen", aldus Du Chatinier.

Jans was na zijn profloopbaan jarenlang trainer in het noordelijke amateurvoetbal, tot hij in 2001 assistent van Hennie Spijkerman werd bij FC Emmen. Een jaar later durfde FC Groningen de gok aan om hem als hoofdtrainer aan te stellen, een functie die hij uiteindelijk bijna acht jaar zeer succesvol zou bekleden. Een kans in de absolute top bleef echter uit, ook toen Jans met PEC Zwolle de KNVB Beker won door Ajax in de eindstrijd met maar liefst 5-1 klop te geven. "Ron heeft het waargemaakt bij allerlei goede clubs, van FC Groningen tot FC Twente en nu weer bij FC Utrecht. Ik weet niet wat hij nog meer moet doen", zegt Du Chatinier. "Hij krijgt het op een bepaalde manier voor elkaar dat spelers het doen voor hem. Of dat nu psychologie is of wat dan ook, ik weet het niet, maar het is wél een kwaliteit. Het is niet alleen even een training leiden. Je bent bijkans meer met de mindset van die jongens bezig dan met trainen."

Is Ron Jans geschikt voor een Nederlandse topclub? Laden... 80.9% Ja 19.1% Nee 47 stemmen

