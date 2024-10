Ajax-trainer Farioli maakt indruk: ‘Hij heeft wat teweeggebracht’

Mario Been is lovend over Ajax-trainer Francesco Farioli. De analist vindt dat de Italiaanse oefenmeester een positieve invloed heeft op de Amsterdammers. De oud-trainer van onder meer Feyenoord en Excelsior stelt dat Ajax de weg omhoog heeft ingezet onder de Italiaan.

"Farioli heeft in Amsterdam best wel wat teweeggebracht natuurlijk", is Been bij Voetbalpraat op ESPN lyrisch over de 35-jarige oefenmeester. "Als je ziet hoe fit het elftal is. Ze hebben dan een keer gerouleerd en dat kostte ze punten bij NAC. Daarnaast hebben ze verloren van Panathinaikos in eigen huis, waarna ze doorgingen na strafschoppen. Maar ze zijn fit, ze willen en je hoort de spelers zeggen dat ze allemaal achter de trainer staan op basis van het plan dat hij ze meegeeft. Het is allemaal duidelijk voor iedereen."

Ondanks alle moeilijkheden bij Ajax ziet Been dat Farioli er bij Ajax een hecht geheel van heeft gemaakt. “Ik vind dat wel iets. Van niets, wat vorig jaar natuurlijk bij Ajax het geval was, naar nu de vijfde plek, maar ze gaan gedurende dit seizoen zeker meedoen. Ook kijkend naar hun selectie, want er is voldoende uitgegeven. Er is enorm veel ervaring met Wout Weghorst, met Henderson. Berghuis komt weer terug hoorde ik. Hij is een jongen met enorm veel kwaliteiten. Ik vind dat ook wel erg knap”, besluit hij lyrisch.

