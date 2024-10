Farioli bedolven onder de complimenten en vergeleken met Ten Hag: 'Trainer die er tactisch bovenop zit'

deelde vorig seizoen in de malaise bij Ajax, maar is dit seizoen bezig aan een goed seizoen. Volgens de verdediger zelf heeft hij dat te danken aan Francesco Farioli. Rensch is vol lof over de Italiaanse oefenmeester, die hem doet denken aan Erik ten Hag.

Dat Rensch vooralsnog bezig is met een goed seizoen, ziet hij ook terug in zijn data. “Ik heb de meeste tackles bij Ajax, qua passing hoor ik altijb bij de besten en ik heb veel balcontacten in het zestienmetergebied van de tegenstander”, aldus de 21-jarige verdediger in gesprek met Voetbal International.

De enkelvoudig Oranje-international denkt dan ook dat Farioli hem een betere speler maakt. “Dat zit hem in heel veel dingen. Het belangrijkste voor mij is dat hij me écht het vertrouwen geeft om lekker vrij te voetballen. De rol die ik heb, die ik krijg in het team, bevalt me heel erg goed. Ik kan me daar heel erg in vinden. Het vertrouwen dat hij me geeft, waardeer ik enorm. Dat brengt het beste in mij naar boven”, vervolgt Rensch.

“Deze trainer heeft van begin af aan heel duidelijk zijn plan uitgelegd. Daar hebben we ook vanaf begin af aan ook echt op getraind. Voor iedereen is duidelijk wat hij moet doen. Met de bal of bij balverlies. Ik moet bijvoorbeeld heel veel helpen in de opbouw, dat was natuurlijk altijd al wel zo bij Ajax, maar ik krijg nu heel veel verantwoordelijkheid”, beseft hij.

Ook krijgt Rensch onder Farioli de vrijheid om mee aan te vallen en daarin zijn bijdrage te leveren. “Ik moet zeggen, ik ben wel een speler die zich snel kan aanpassen aan een speelwijze of systeem. Bij Ajax speel ik nu eigenlijk drie posities in één, dat klopt wel ja. Maar dat ligt me goed, ik ben een speler die op meerdere posities kan spelen, die veelzijdigheid heb ik altijd gehad.”

Farioli vergeleken met Ten Hag

Rensch krijgt de stelling voorgeschoteld of Farioli hem doet denken aan Ten Hag. “Ja, eigenlijk wel. Ze zijn allebei tactisch supersterk, dus ik snap de vergelijking wel”, reageert Rensch. “Het is wel echt een trainer, de hele staf eigenlijk, die er tactisch bovenop zit. Maar ook gewoon als mens, is het fijn om met ze te werken”, looft de verdediger de technische staf.

Vooral op tactisch wordt de Ajax-selectie nu goed voorbereid, zo erkent Rensch. “Natuurlijk is het de ene wedstrijd anders dan de andere, maar dat is nu eenmaal het leven, dat is voetbal. Niet elke wedstrijd kan je 5-0 winnen, snap je. Wat voor mij belangrijk is, is dat we écht goed zijn voorbereid. En we zijn best wel flexibel: elke wedstrijd gaan we er tactisch toch weer iets anders in, wat het beste is tegen die tegenstander”, besluit hij.

