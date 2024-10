Ajax-assistent Mateos wordt plots negatief belicht bij Vandaag Inside

De analisten van Vandaag Inside zijn van mening dat de technische staf bij betaaldvoetbalclubs te uitgebreid is. Valentijn Driessen stelt in de uitzending van maandagavond dat Ajax enkele ‘idioten’ op de bank heeft zitten, terwijl ook Johan Derksen en René van der Gijp twijfelen aan de toegevoegde waarde van meerdere assistent-trainers.

De uitbreiding van de technische staf is een wereldwijde ontwikkeling, weet Van der Gijp. Bij de wedstrijd Aston Villa – Manchester United (0-0) zag hij standaardsituatiespecialist Austin MacPhee langs de lijn tekeergaan. “Bij Aston Villa hebben ze een trainer voor dodespelmomenten. Bij iedere stilstaande fase gaat hij als een gek tekeer. Als een gek! Bij een inworp of een corner staat hij er, waarna hij weer gaat zitten. Laten we gewoon normaal doen.”

Ajax-assistent Felipe Sanchez Mateos uitgelicht

“In Nederland heb je dat ook”, antwoordt Driessen. “Bij Ajax staan er ook dat soort idioten. Bij iedere club is dat tegenwoordig. Iemand voor de corners en vrije trappen.” Het programma toont een afbeelding van Ajax-assistent Felipe Sanchez Mateos, die samen met hoofdtrainer Francesco Farioli naar een laptop staart, tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1). Van der Gijp reageert: “Ze zitten te kijken alsof ze iets zien, waarvan ze denken: dit heb ik nog nooit gezien! Je zit naar een voetbalwedstrijd te kijken, kom op man.”

Derksen kan ook lachen om een andere ontwikkeling langs de lijn. “Ik verheug me altijd op wisselbeurten, wanneer een man met een map onder de arm komt en voorleest uit eigen werk.”

