Titelkoorts bij FC Utrecht: 'Ronny, Ronny, we worden kampioen'

De titelkoorts is ‘voelbaar’ bij FC Utrecht, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De club beleeft met negentien punten uit zeven wedstrijden de beste seizoenstart ooit en heeft slechts twee verliespunten meer dan koploper PSV. Verdediger helpt de fans echter uit hun droom: kampioen gaat FC Utrecht niet worden.

Utrecht won zaterdagavond met 3-2 van RKC Waalwijk en gaat de interlandperiode in als nummer twee van Nederland. De ploeg van Ron Jans was te sterk voor onder meer FC Twente (2-1) en AZ (1-2) en verloor dit seizoen alleen punten in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Daarentegen heeft Jans wel zijn frustratie uitgesproken over de moeite waarmee zijn ploeg wedstrijden wint: nooit won Utrecht dit seizoen met meer dan één goal verschil.

Tijdens het duel met RKC werd op de hoofdtribune een aantal kartonnen kampioensschalen de lucht in geheven. "Alleszeggend is het over de ongekende euforie die op dit moment als een wolk over het midden van het land trekt", schrijft het Algemeen Dagblad. Ook werd Jans toegezongen met het lied: “Ronny, Ronny, we worden kampioen.”

'FC Utrecht wordt geen kampioen'

Viceaanvoerder Van der Hoorn erkent dat Utrecht met een 'heerlijk' gevoel de interlandperiode ingaat. "Maar laten we ook een heel klein beetje realistisch blijven, hè. De competitie is pas net begonnen en er kan, móet, bij ons nog heel veel beter", benadrukt hij. Over een landstitel wil hij dan ook niet nadenken. “Weet je... Precies een jaar geleden, toen we laatste stonden, zongen diezelfde fans: 'We gaan naar Helmond toe'. Snap je wat ik bedoel? FC Utrecht is een club van uitersten. De fans zijn óf heel blij óf heel teleurgesteld. Een middenweg is er eigenlijk niet."

“Voor voetballers is dat prachtig, spelen in een stadion waar de emoties zo voelbaar zijn”, vertelt de routinier. “En vanzelfsprekend mogen onze supporters dromen van de landstitel. Maar ik kan ze alvast verzekeren: kampioen worden we niet, hoe graag we dat ook zouden willen. Daarvoor zijn andere clubs gewoon net een tandje beter.”

