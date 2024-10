FC Utrecht duwt RKC dieper in de problemen en blijft belangrijkste belager van PSV

FC Utrecht blijft na een 3-2 zege op RKC Waalwijk de belangrijkste belager van koploper PSV. De vijfde overwinning op rij leek na een vroege treffer van Cleonise even in gevaar te komen, maar na een stupide overtreding van Aaron Meijers volgde een rode prent. Via Nick Viergever, Paxten Aaronson en oud-RKC’er David Min liepen de tot dusverre ongeslagen Domstedelingen vervolgens eenvoudig uit naar een eenvoudige overwinning. Richonell Margaret scoorde kort voor tijd nog tegen, maar dat deerde de Utrechters niet. Het verschil in verliespunten tussen FC Utrecht en PSV bedraagt dankzij deze overwinning momenteel slechts twee punten.

Toornstra en Bozdoğan gingen in het gewonnen uitduel met AZ in de rust naar de kant én hun vervangers Jensen en Aaronson verschenen vandaag aan de aftrap. Dit waren de enige wijzigingen bij de Domstedelingen, waardoor Min een basisplaats kreeg tegen zijn voormalige werkgever. RKC Waalwijk-trainer Fraser wisselde alleen defensief, waarbij vooral het passeren van doelman Houwen opviel. Hierdoor stond Van Osch voor het eerst dit seizoen tussen de palen.

In zijn eerste Eredivisieminuut dit seizoen werd Van Osch meteen gepasseerd, maar Van den Buijs redde door de inzet van Romeny van de lijn te halen. In de daaropvolgende tegenaanval kwamen de Waalwijkers verrassend op voorsprong via een verdekt schot van Cleonise. De eerste treffer van de buitenspeler dit seizoen leverde tevens de eerste voorsprong van RKC Waalwijk op deze competitie. Na deze enerverende start zakte het tempo na de 0-1 flink in. RKC leek niets te vrezen, totdat Meijers een oliedomme charge beging op Romeny. De geroutineerde kreeg alweer de vierde rode kaart aan Waalwijkse zijde dit seizoen. In overtal trokken de Utrechters de stand razendsnel gelijk. In zijn 350e wedstrijd kopte Viergever snoeihard raak na aarzelend handelen van doelman Van Osch. RKC Waalwijk hield de rest van de eerste helft redelijk goed stand met een 1-1 ruststand als gevolg.

Binnen de kortste keren kraakte FC Utrecht het fragiele RKC Waalwijk. Via een overtuigende knal van Aaronson én een wondermooie afstandspegel van Min stond het razendsnel 3-1 en was de wedstrijd beslist. Nadat de ploeg van trainer Jans de wedstrijd op slot gooide, konden de bezoekers uit Waalwijk redelijk eenvoudig de schade beperken. Een spaarzame Waalwijkse aanval leverde zelfs een strafschop op na een overtreding van Van der Hoorn. Invaller Margaret benutte dit buitenkansje, maar bracht ondanks de 3-2 de spanning niet terug. RKC Waalwijk kon met tien man niet voorkomen dat het de derde ploeg in de geschiedenis van de Eredivisie werd, die na acht wedstrijden nog geen punt bij elkaar sprokkelde. FC Utrecht boekte dit seizoen zijn zesde overwinning in zeven wedstrijden, waarbij alle overwinningen met slechts één doelpunt verschil werd veiliggesteld.