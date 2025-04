'Dani de Wit één jaar na AZ-vertrek in gesprek over terugkeer in de Eredivisie'

kan komende zomer bij FC Utrecht terugkeren in de Eredivisie, zo meldt het X-account @Edjeuitnoord. De 27-jarige aanvallende middenvelder vertrok afgelopen zomer na vijf seizoenen AZ transfervrij naar het Duitse VfL Bochum, waarmee hij echter een teleurstellend seizoen in de Bundesliga beleeft.

Drie speelronden voor het einde van de competitie is Bochum vrijwel zeker van degradatie. De club staat met 21 punten uit 31 wedstrijden onderaan met een doelsaldo van -33. De achterstand op de veilige vijftiende plaats, nu in handen van Hoffenheim, bedraagt negen punten. De Wit is inmiddels geen vaste waarde meer: na de winterstop moet de bij Ajax opgeleide speler het vooral hebben van invalbeurten. Alles bij elkaar kwam hij dit seizoen 25 keer in actie voor Bochum, De Wit was daarin tweemaal trefzeker en leverde eenmaal de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: El Karouani onthult: 'Er wordt alleen over PSV gesproken, maar...'

Edjeuitnoord, fotograaf, Utrecht-watcher én presentator van de podcast Utregproat, wist eerder deze maand al te melden dat FC Utrecht in gesprek zou zijn met De Wit over een zomerse transfer. De clubwatcher komt maandag met een update, waarin hij schrijft dat De Wit door een clausule in zijn contract voor een bedrag van een miljoen euro zou mogen vertrekken als Bochum degradeert.

LEES OOK: Van der Vaart wijst twee spelers aan ‘van de buitencategorie' na FC Utrecht - Ajax

FC Utrecht wordt daarnaast in verband gebracht met Davy van den Berg (25, PEC Zwolle), die al een verleden bij de club heeft en transfervrij zou kunnen terugkeren. Het is daarentegen nog maar de vraag of Oscar Fraulo (21) volgend seizoen nog in Stadion Galgenwaard te bewonderen zal zijn. De Deen wordt door FC Utrecht gehuurd van Borussia Mönchengladbach, waarbij de club naar verluidt een optie heeft om hem voor om en nabij de drie miljoen euro definitief over te nemen. Dat bedrag lijkt echter te gortig, het halen van Van den Berg en De Wit zou daarom gelden als 'goedkoop alternatief'.

Bochum is afgelopen weekend vrijwel zeker gedegradeerd. I.t.t. mijn eerdere bericht, heeft hij een clausule in zijn contract dat hij voor 1 miljoen mag vertrekken bij degradatie.#fcutrecht en Dani de Wit zijn met elkaar in gesprek. Hij zou de nieuwe nummer 10 moeten worden. https://t.co/qfbJ70Od5T — Edjeuitnoord (@Edjeuitnoord) April 28, 2025

