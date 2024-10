Flashscore Team van de Week: Ajax en Utrecht hofleveranciers, spelers uit ieder duel geselecteerd

Iedere week selecteert Flashscore op basis van de interne spelersbeoordelingen een Team van de Week van de Eredivisie. Geen enkele ploeg heeft in de zevende speelronde van de competitie met meer dan twee doelpunten verschil weten te winnen en het elftal van de zevende speelronde bevat dan ook veel spelers van verschillende clubs. De doelpuntenmakers van Ajax en middenvelders van FC Utrecht zijn de enigen die een ploeggenoot treffen in het elftal.

Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) 7,9

Almere City heeft dit seizoen pas twee keer toe weten te slaan en kwam afgelopen weekend ook niet tot scoren op bezoek bij PEC Zwolle. In dit geval had dat echter ook te maken met een sterk optreden van PEC-doelman Jasper Schendelaar, die zijn ploeg met een paar cruciale reddingen naar de tweede overwinning van de jaargang loodste.

Boyd Reith (Sparta Rotterdam) 8,1

Spelers hebben vaak even nodig om te wennen aan het spel van hun nieuwe werkgever, maar die vlieger gaat niet op voor Boyd Reith. De rechtsback heeft zich moeiteloos in de basis gespeeld bij Sparta en liet zich zaterdag van zijn beste kant zien in het 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

Damon Mirani (Heracles Almelo) 8,1

Damon Mirani nam het vrijdagavond met Heracles op tegen sc Heerenveen en won voor de tweede week op rij met 2-1, waardoor de ploeg uit Almelo de gevarenzone heeft ingeruild voor een plek in de middenmoot. Mirani leverde, mede door te tekenen voor de openingstreffer, een grote bijdrage aan de zege op Heerenveen.

Jordan Lotomba (Feyenoord) 8,2

Het was een week om snel te vergeten voor eenieder die Feyenoord een warm hart toedraagt, al beleefde rechtsback Jordan Lotomba op persoonlijk vlak wel een minimaal hoogtepunt. De Zwitser opende zijn doelpuntenrekening in Rotterdamse dienst en zorgde er zo voor dat zijn ploeg in ieder geval niet zonder punten van het veld stapte in Nijmegen.

Bertrand Traoré (Ajax) 9,0

Bertrand Traoré kwam pas na 65 minuten binnen de lijnen, maar had uiteindelijk zo'n grote impact dat hij toch de hoogste beoordeling heeft gekregen van deze speelronde. Op het moment dat Traoré in mocht vallen stond het nog 0-0, maar Ajax wist uiteindelijk met 0-2 te winnen door een doelpunt en een assist van de international van Burkina Faso.

Paxton Aaronson (FC Utrecht) 8,2

FC Utrecht wist in de laatste wedstrijd van de speelronde knap te winnen van AZ en dat hebben de Domstedelingen voor een groot deel te danken aan sterke optredens van twee middenvelders. Aaronson speelde alleen mee de tweede helft, maar onderscheidde zich al snel door een strakke voorzet van Souffian El Karouani op fraaie wijzen te promoveren tot een doelpunt met een afstandsschot.

Can Bozdogan (FC Utrecht) 8,3

Aaronson kwam in het veld voor Can Bozdogan, die op zijn beurt ook zeker niet onverdienstelijk speelde in het eerste bedrijf. De Duitser met Turkse roots leverde de assist bij de eerste treffer van zijn ploeg en gaf slechts één pass die niet aankwam bij een ploeggenoot.

Mika Godts (Ajax) 8,3

Beide Ajacieden uit ons Team van de Week begonnen afgelopen zondag op de reservebank. Mika Godts verving Christian Rasmussen na iets minder dan een uur spelen en zorgde in de extra tijd voor de beslissing door de 0-2 tegen de touwen te schieten.

Ricky van Wolfswinkel (FC Twente) 8,3

Vier dagen na de onvergetelijke remise op Old Trafford tegen het Manchester United van Erik ten Hag had FC Twente in eigen huis de nodige moeite met promovendus NAC Breda. De Tukkers hadden een strafschop nodig om de overwinning te bezegelen en dat klusje werd uiteraard geklaard door de ervaren aanvoerder Ricky van Wolfswinkel.

Ricardo Pepi (PSV) 8,5

Ricardo Pepi kreeg afgelopen weekend voor de eerste keer dit seizoen de kans vanaf de aftrap en de Amerikaan wist het vertrouwen van zijn trainer ruimschoots uit te betalen. Pepi tekende voor beide doelpunten in de 0-2 overwinning op Willem II.

Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles) 8,2

FC Groningen en Go Ahead Eagles moesten zondagmiddag lang wachten op het eerste doelpunt van de wedstrijd. Uiteindelijk was het invaller Oliver Edvardsen die in de 75e minuut het enige treffer van het affiche voor zijn rekening nam.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

