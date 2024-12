Paul Bosvelt krijgt de volle laag bij ESPN: 'Beneden alle peil, puberaal!'

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben geen goed woord over voor de woorden van technisch directeur Paul Bosvelt over scheidsrechter Sander van der Eijk. Perez vindt dat de boze woorden van Bosvelt richting de scheidsrechters 'puberaal' overkomen.

Bosvelt plaatse na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles, die beinvloed werd door een vroege rode kaart voor middenvelder Enric Llansana, een boos bericht op Facebook: “Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag. Allereerst een belachelijke rode kaart. Daarna vijf minuten blessuretijd die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond! KNVB en scheidsrechters zijn een bende. Jullie maken het voetbal kapot!", schreef de beleidsbepaler van de club uit Deventer op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jan van den Bergh moet vrezen voor schorsing na interview bij ESPN

In het programma Dit was het Weekend van ESPN wordt er met ongeloof gereageerd op de woorden van Bosvelt. Vink vindt dat een bestuurder als Bosvelt, ondanks alle frustraties, nooit dergelijke berichten zou moeten plaatsen: "Go Ahead heeft fantastisch gespeeld. Met de rode kaart kan je het mee eens zijn of niet, maar jij als bestuurder moet er heel trots op zijn hoe je ploeg heeft gespeeld. Je kan boos zijn, maar dan hoor je nog altijd een bepaalde klasse te behouden. Zeker niet met zo'n middelvinger, dat kan niet", stelt Vink.

Perez is het volledig eens met zijn directe collega en gebruikt nog wat fellere woorden in de richting van Bosvelt: "Ik vind dit zo beneden alle peil. Je bent een bestuurder van een voetbalclub. En dat hij zich zó gaan, als bestuurder. Het is bijna puberaal! Het is puberaal", besluit Perez.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.