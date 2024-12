Jan van den Bergh moet vrezen voor schorsing na interview bij ESPN

NAC Breda-verdediger Jan van den Bergh is zondagavond voor de camera van ESPN leeggelopen over de arbitrage. De aanvoerder van de Brabantse club had het gevoel dat scheidsrechter Edwin van de Graaf en zijn assistenten aan de zijde van AZ waren. Het lijkt aannemelijk dat de KNVB kritisch naar de teksten van Van den Bergh kijkt.

"Ik denk dat we goed beginnen, maar dan is het denk ik moeilijk als je veertien tegen elf speelt", zegt de Belg, die het gevoel had dat de arbitrage in het voordeel van AZ floot: "Ja, dat gevoel had ik, anders zou ik het niet zeggen. Ik zeg dat we het gevoel hadden dat we met drie man minder op het veld stonden. Interpreteer het zoals je wil. Ik denk dat het vaak in de fifty-fifty momenten net voor AZ viel in plaats van voor ons", geeft Van den Bergh aan.

De aanvoerder van NAC vervolgt: "De wedstrijd ontspoorde natuurlijk, omdat het een opeenstapeling van ongelukkige beslissingen was. Dan krijg je een bepaalde venijn in het stadion. Dan kan je wel weer richting de supporters wijzen, maar of dat terecht is betwijfel ik", besluit Van den Bergh.

De uitspraken van Van den Bergh zijn eerlijk, maar zouden een staartje kunnen krijgen. Onlangs wilde de aanklager betaald voetbal PSV-trainer Peter Bosz een wedstrijd schorsen wegens uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. Mogelijk wacht Van den Bergh een zelfde soort scenario.