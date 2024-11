Ticketprijzen voetbalwedstrijden blijven betaalbaar na motie oppositiepartijen

De btw-verhoging op cultuur, media en sport in 2026 van 9 procent naar 21 procent gaat niet door, zo meldt de NOS. Daardoor is de stijging van de prijzen van voetbaltickets voorlopig van de baan.

Nadat de PVV, VVD, NSC en BBB in mei tot een hoofdlijnenakkoord kwamen, bestonden er grote zorgen over de betaalbaarheid van seizoenskaarten en losse kaartjes voor wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal. In dat akkoord stond namelijk een btw-verhoging van 9 procent naar 21 procent gepland op sportevenementen.

De plannen in het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen stuitte op veel verzet vanuit de voetbalwereld. “De kracht van voetbal is juist dat mensen met verschillende achtergronden hier samenkomen”, gaf Supporterscollectief Nederland aan. “Dat komt in gevaar als voetbal alleen nog betaalbaar is voor mensen met een goed inkomen. Voetbal moet een volkssport blijven, geen elitesport.” Ook de KNVB verzette zich tegen de wijziging, door samen met andere partijen uit de sport-, cultuur-, horeca- en mediasector een paginagrote advertentie in alle kranten tegen de wijziging te tekenen.

Inmiddels is het kabinet overstag gegaan. De Tweede Kamer is momenteel in debat over de btw-verhoging, maar alle oppositiepartijen zijn tegen. Zonder deze partijen zal het voorstel onvoldoende steun hebben in de Eerste Kamer, waardoor minister Heinen van Financiën hier wel in mee moest gaan. De oppositiepartijen hebben inmiddels een gezamenlijke motie ingediend waarin het kabinet de oproep krijgt op zoek te gaan naar een alternatief voor de btw-verhoging.

