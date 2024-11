Scheidsrechtertenues en enorme rode kaarten: Amnesty International demonstreert bij KNVB over WK in Saoedi-Arabië

Amnesty International heeft maandag een korte demonstratie gehouden op de campus van de KNVB in Zeist. De organisatie wil dat de Nederlandse voetbalbond in actie komt tegen het eventuele WK in Saoedi-Arabië in 2034.

De mensenrechtenorganisatie was teleurgesteld in de 'keuze' van de FIFA om het WK van 2022 in Qatar te houden, maar dat nu ook Saoedi-Arabië aan de beurt lijkt te zijn, noopt Amnesty tot acties. Zes demonstranten stonden maandag in Zeist in scheidsrechtertenues bij de KNVB-campus om de voetbalbond te overtuigen tot actie over te gaan. Daarbij hielden zij een rode kaart op en hielden ze een banner omhoog met daarop de woorden: "WK2034 in Saudi-Arabië? KNVB: zet mensenrechten niet buitenspel!"

Al fluitend op hun scheidsrechtersfluitjes zagen zij Gijs de Jong naar buiten komen, secretaris-generaal van de KNVB. "Het is goed dat jullie dit doen vanuit jullie rol", zo wordt hij door De Telegraaf geciteerd. "Onze rol is iets anders." Het WK van 2030 gaat hoogstwaarschijnlijk naar Marokko, Portugal en Spanje, terwijl er binnenkort ook uitsluitsel komt over het gastland in 2034.

Tegenover de media vertelde De Jong: "Vanuit de rol van Amnesty is het begrijpelijk dat deze oproep gedaan wordt, vanuit de KNVB hebben we echter een brede rol in de internationale voetbalwereld. Wij zijn een voetbalbond en zullen, als we ons plaatsen, overal voetballen met uitzondering van landen waar de Nederlandse overheid dat verbiedt, omdat er bijvoorbeeld oorlog is. We gaan dit goed bestuderen en vervolgens bespreken met de Europese collega’s. Het rapport en de oproepen zullen FIFA zeker bereiken als dat nog niet gebeurd is.”

