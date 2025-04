Tv-kijkers walgen van 'misselijk ventje' in bekerfinale

Het gedrag van in de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles veroorzaakt veel irritatie in Nederland. Op sociale media wordt de zoon van Ruben van Bommel flink bekritiseerd.

De AZ-aanvaller probeerde al in de tweede minuut van de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles een penalty te krijgen. Hij claimde hands van Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl.

Van Bommel bleef daarna voor veel frustratie zorgen bij voetbalfans. Op X (voorheen Twitter) wordt er massaal gereageerd op zijn optreden in De Kuip.

