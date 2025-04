Rapper Boef doet grote belofte: 'Als AZ de finale wint, dan...'

Rapper Boef ziet het nog altijd zitten om eigenaar te worden van AZ, maar heeft daar wel ‘wat meer centjes’ voor nodig. Hij is maandagavond aanwezig bij de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles in De Kuip. Mocht AZ winnen, dan reist Boef mee terug naar Alkmaar met de spelers en gaat hij een nummer schrijven voor de club.

“Als ze winnen, maak ik een heel mooi nummer voor AZ”, belooft Boef desgevraagd in een interview met Fresia Cousiño Arias van ESPN. “Ze hebben me wel gevraagd, maar het was heel kort dag, waardoor ik geen tijd meer had. Als ze winnen, komt er wel wat moois uit.”

Boef is een van de bekendste supporters van AZ. De rapper, wiens echte naam Sofiane Boussaadia is, sprak in 2021 de wens uit om eigenaar van de club te worden. In 2023 vierde hij een feestje met de spelers in de kleedkamer na een Europa League-zege op Lazio.

Boef over zijn band met AZ

Hij legt aan Cousiño Arias uit wat AZ voor hem betekent. “Alkmaar is de stad waar ik ben opgegroeid en alles heb meegemaakt. Dat hoor je ook vaak in m’n nummers terug. Dat ik hier vandaag kan staan, en vooral dat AZ hier vandaag kan staan, ben ik supertrots op. Ik heb er veel zin in.”

“Als AZ wint, en dat hoop en denk ik wel, ga ik mee naar Alkmaar. Dan gaan we met z’n allen een feestje vieren. Die plannen zijn al gemaakt”, vertelt de 32-jarige artiest, die nog altijd droomt van het kopen van AZ. “Ik zou het zo graag willen, maar ik heb wel wat meer centjes nodig om AZ ooit te kunnen kopen. Het is wel een droom van me.”

