Wat gebeurt er als de bekerfinale in een gelijkspel eindigt?

AZ en Go Ahead Eagles spelen maandagavond de bekerfinale in De Kuip. Wat gebeurt er in het geval van een gelijkspel? FCUpdate legt het uit.

Mochten AZ en Go Ahead na negentig minuten nog op gelijke hoogte staan, dan volgt een verlenging van twee keer een kwartier. Als daarna nog steeds een gelijke stand op het scorebord staat, dan komen er strafschoppen om te bepalen wie de trofee wint,

Alleen bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal is de verlenging in 2014 afgeschaft, zodat spelers aan het begin van het seizoen minder fysiek worden belast. Bij de bekerfinale zal dus wel sprake zijn van een verlenging.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

Artikel gaat verder onder video

👉 AZ-speler Mexx Meerdink reageert op zijn bijnaam Mootje Meerdink: 'Waarom ik zo praat?' 🔗

👉 Van Eerste Divisie naar bekerfinale in vier jaar: dit is het succesverhaal van Go Ahead Eagles. 🔗

👉 AZ-bussen botsten op elkaar op weg naar de bekerfinale: flinke schade en vijf gewonden. 🔗

👉 Succescoach Paul Simonis doet een bijzondere uitspraak: "Als ik minister zou zijn..." 🔗