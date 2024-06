KNVB zet handtekening onder paginagrote advertentie in alle kranten

De KNVB heeft zich samen met andere partijen uit de sport-, cultuur-, horeca- en mediasector uitgesproken tegen de btw-verhoging op culturele goederen, waaronder kaarten voor voetbalwedstrijden. Die verhoging staat in het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB.

In alle landelijke en regionale dagbladen is maandagochtend een paginagrote advertentie van de verschillende organisaties opgenomen. “Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee”, leest het op de volledig oranje pagina. “De voorgenomen btw-verhoging is een extra belasting op jouw cultuur, sport, horeca en media.”

“Het is een belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het boek dat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op de fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboksschool in de wijk, en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen.” Vervolgens roept de advertentie op om je tegen de btw-verhoging uit te spreken.

De met de advertentie spreken de verschillende organisaties, waaronder dus de KNVB, zich uit tegen de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB om de btw op onder meer sportevenementen te verhogen. Op dit moment wordt daar een btw-tarief van negen procent over geheven. Mocht het plan daadwerkelijk doorgang vinden, zal dit stijgen naar 21 procent.

