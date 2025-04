Tirade Danny Buijs krijgt een staartje: Fortuna niet akkoord met voorstel KNVB

Fortuna Sittard gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager van de KNVB om hoofdtrainer Danny Buijs onvoorwaardelijk voor één wedstrijd te schorsen. De coach liet zich na afloop van de thuisnederlaag tegen Sparta Rotterdam (0-3) zeer negatief uit over het optreden van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Buijs verscheen op 29 maart na afloop van de afgetekende nederlaag voor de camera's van ESPN en wond er bepaald geen doekjes om. "“Laat ik er maar één ding over zeggen… Kijk, mijn team was slecht, maar deze man: wauw…”, begon de 42-jarige trainer zijn relaas. "Gewoon z’n hele presentatie, z’n houding: ik krijg kippenvel als wij erover staan te praten. Echt. Ik ben ook af en toe niet goed, en daar mag men wat van zeggen of een gele kaart voor geven, maar die houding: ik krijg echt kippenvel over mijn hele lichaam", sprak Buijs onder meer.

Buijs was vooral verbolgen over de manier waarop hij in de 25ste minuut een gele kaart kreeg van Oostrom. De trainer stak langs de zijlijn zijn armen in de lucht nadat de arbiter had gefloten voor een overtreding van Édouard Michut op Shunsuke Mito. Oostrom pikte dat niet en toonde Buijs bij de zijlijn direct een gele kaart.

Fortuna kan zich niet vinden in motivatie KNVB

De KNVB is van mening dat de tirade van Buijs niet onbestraft kan blijven. De aanklager van de voetbalbond wil Buijs voor één duel onvoorwaardelijk schorsen, maar Fortuna is het daar niet mee eens. "Dit zou in strijd zijn met de Gedragscode van de voetbalbond. Fortuna kan zich niet vinden in de motivatie en gaat zodoende niet akkoord", schrijft de club op de eigen website. Komende donderdag zal de tuchtcommissie zich buigen over de zaak en horen Buijs en Fortuna of de schorsing stand houdt.

