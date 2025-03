Danny Buijs krijgt rillingen over zijn lijf van gedrag scheidsrechter Ingmar Oostrom

Danny Buijs is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Ingmar Oostrom in het thuisduel van Fortuna Sittard met Sparta Rotterdam (0-3 nederlaag). De trainer van Fortuna krijgt naar eigen zeggen ‘kippenvel’ wanneer hij spreekt over de ‘presentatie en houding’ van de 35-jarige arbiter.

Fortuna Sittard beleefde zaterdagavond een kansloze avond tegen Sparta Rotterdam. De Limburgers verloren door doelpunten van Shunsuke Mito (twee) en Gjivai Zechiël met ruime cijfers. Buijs is na afloop de eerste om toe te geven dat het spel van zijn ploeg ondermaats was, maar komt ook met een kritisch geluid over Oostrom.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Scheidsrechter Sander van der Eijk levert onacceptabel slechte prestatie

“Laat ik er maar één ding over zeggen… Kijk, mijn team was slecht, maar deze man: wauw…”, luidt de reactie van de oefenmeester voor de camera van ESPN. Buijs ergert zich met name aan de lichaamstaal van Oostrom: “Gewoon z’n hele presentatie, z’n houding: ik krijg kippenvel als wij erover staan te praten.”

“Echt. Ik ben ook af en toe niet goed, en daar mag men wat van zeggen of een gele kaart voor geven, maar die houding: ik krijg echt kippenvel over mijn hele lichaam”, vervolgt Buijs. “Wij gaan ook weleens te ver en dat mag dan gecorrigeerd worden, maar het gaat om de presentatie en houding. Daar zit wel een heel groot verschil per scheidsrechter.”

Buijs stoorde zich tijdens de wedstrijd opzichtig aan een moment dat zich voltrok in de 25ste minuut. Oostrom floot voor een overtreding van Édouard Michut op Mito, waarna Buijs ontevreden zijn armen in de lucht stak. De scheidsrechter greep meteen naar de broekzak en sprintte meteen op Buijs af, om de trainer van Fortuna Sittard een gele kaart te tonen. In de herhaling bleek vervolgens dat Michut op Mito beiden aan elkaars shirt trokken, maar dat de middenvelder van Fortuna zeker niet degene was die het eerste contact initieerde.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Ajax en PSV strijden om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗