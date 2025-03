Scheidsrechter Sander van der Eijk levert onacceptabel slechte prestatie

Sander van der Eijk heeft zaterdagavond niet bepaald de beste wedstrijd uit zijn carrière achter de rug. De arbiter stapelde bij de wedstrijd tussen Willem II en Almere City (0-2) werkelijk fout op fout, maar had het geluk dat videoscheidsrechter Rob Dieperink wel bij de les was.

Het foutenfestijn van Van der Eijk ving aan in de dertigste minuut van de wedstrijd. De scheidsrechter toonde Willem II-aanvaller Kyan Vaesen een gele kaart voor een spijkerharde tackle op de enkel van James Lawrence, een beslissing die al meteen - zonder het zien van een herhaling - in twijfel werd getrokken door ESPN-commentator Martijn van Zijtveld (“Dit is werk voor de VAR, denk ik”). Van der Eijk werd vervolgens naar het VAR-scherm geroepen door Dieperink en kon niet anders dan Vaesen alsnog met direct rood van het veld te sturen.

In 69ste minuut van de wedstrijd werd Van der Eijk opnieuw gered door Dieperink. De arbiter kende een strafschop toe aan Almere City, na een overtreding van Tommy St. Jago op Junior Kadile. Van der Eijk miskende echter dat de overtreding van de verdediger van Willem II buiten het strafschopgebied gemaakt was. Dieperink kwam echter op de lijn, waarna de penalty ongedaan werd gemaakt en een vrije trap voor Almere City volgde.

In de 87ste minuut van de wedstrijd ging Van der Eijk opnieuw de mist in. Hij legde de bal weer op de strafschopstip, ditmaal nadat een inzet van Charles-Andreas Brym met de borst werd gekeerd door St. Jago. De verdediger van Willem II maakte meteen gedecideerd aan Van der Eijk duidelijk dat de bal de borst raakte, in plaats van de arm. Na opnieuw ingrijpen van Dieperink moest Van der Eijk opnieuw een cruciale beslissing terugdraaien.

Sander van der Eijk blunderde voor de interlandonderbreking ook al

In zijn laatste wedstrijd ging Van der Eijk ook al opzichtig in de fout. De scheidsrechter keurde op 15 maart 2025 in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Volendam en SC Cambuur (4-1) een doelpunt goed van Remco Balk, overduidelijk gemaakt met de hand. Door het ontbreken van de VAR in de Keuken Kampioen Divisie kon het falen van Van der Eijk toen echter niet opgevangen worden.

