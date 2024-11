KNVB blundert met aankoop tien hectare grond in Odijk

De KNVB is onlangs flink de fout in gegaan rondom de uitbreiding van de KNVB Campus in Zeist. De voetbalbond heeft namelijk tien hectare grond aangeschaft in het nabijgelegen Odijk om de bossen die verwijderd moeten worden te kunnen compenseren, maar dit zou niet binnen de juiste grenzen vallen.

De KNVB wil dolgraag een grotere campus hebben. Daarvoor zou het open staan om te vertrekken uit Zeist, wat al sinds 1965 de thuisbasis is van de bond. Eind oktober plaatste de KNVB op de website een oproep aan geïnteresseerde gemeentes om zich hiervoor te melden. In eerste instantie bestond de hoop dat het mogelijk was in Zeist te blijven, maar voor een uitbreiding ligt een bos in de weg, zo stelt Sjoerd Mossou in de AD Voetbalpodcast.

“Achter de drie trainingsvelden willen ze een stuk bos erbij kopen. Daar willen ze nog minimaal drie velden, het liefst vier, aanleggen”, zo legt de journalist uit. “Het probleem is dat dat stuk bos van Staatsbosbeheer is.” Deze organisatie staat wel open voor de verkoop van de grond, stelt Mossou. “Maar dan moet je de natuur compenseren. De KNVB heeft daarom in Odijk, een dorpje vlak bij, een stuk grond gekocht. Toen dachten ze: dan planten we daar bomen en dan hebben we mooi die boskap gecompenseerd.” Het perceel van iets meer dan tien hectare werd in oktober 2022 door de KNVB aangeschaft.

Meerdere obstakels

Helaas voor de KNVB ging dat plan niet door na een ingreep van Provincie Utrecht. Odijk zou namelijk net buiten bepaalde grenzen vallen, waardoor het planten van bomen op die locatie geen goede compensatie is. “Daarnaast wonen er in de omgeving van Zeist best veel deftige, rijke mensen die allemaal toegang hebben tot de advocatuur. Die houden heel erg van procederen, dus ook daar zitten allerlei complicaties.”

Dierenasiel blokkeert KNVB

Daar houdt het nog niet op voor de KNVB met de problemen rondom een uitbreiding in Zeist, aangezien er een dierenasiel aan de rand van het bos staat. “Het komt erop neer dat de gemeente Zeist akkoord gaat met twee velden”, gaat Mossou verder. “Drie velden niet, want dan zouden de dieren last krijgen van te veel licht en rumoer.” Pas zodra er een nieuwe locatie is gevonden voor het asiel en ook de bomen zijn gecompenseerd, kan de KNVB de gewenste uitbreiding in Zeist krijgen. Lukt dat niet, lijkt de bond te moeten verhuizen.

