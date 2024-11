Oranje-opponent bereidt zich op bijzondere wijze voor op Nations League-duels

De nationale selectie van Bosnië-Herzegovina heeft zich op geheel eigen wijze voorbereid op de Nations League-duels met Duitsland en Nederland. Met de gehele ploeg werd een ritje in een achtbaan gemaakt, wat tot een bijzondere teamfoto leidde.

Bosnië-Herzegovina neemt het zaterdagavond om 20.45 uur in het Europa-Park Stadion in Freiburg op tegen Duitsland in de Nations League. Het stadion ligt in de buurt van het pretpark Europa-Park, dus besloot de selectie daar woensdag een bezoekje aan te brengen. De hele selectie nam een ritje in de achtbaan, waarbij een foto van het karretje werd genomen tijdens het rondje. Daarmee heeft Bosnië-Herzegovina een zeer unieke teamfoto laten maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Vahle vraagt Tijjani Reijnders naar opvallende Insta-profielfoto: 'Zo word ik in Italië weleens genoemd'

Naast de wedstrijd in Duitsland neemt Bosnië-Herzegovina het deze interlandperiode ook op tegen Nederland. De mannen van Ronald Koeman spelen dinsdagavond om 20.45 in Zenica de laatste wedstrijd in de Nations League. Drie dagen eerder neemt Oranje het om 20.45 uur in Amsterdam op tegen Hongarije.

Bosnia and Herzegovina's visit to Europa-Park ahead of their game against Germany has produced a team photo for the ages pic.twitter.com/FH2If6jJMl — COPA90 (@Copa90) November 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.