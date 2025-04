Scheidsrechter Marc Nagtegaal maakt zich compleet ongeloofwaardig bij Feyenoord

Scheidsrechter Marc Nagtegaal heeft zich woensdagavond in de openingsfase van Feyenoord - FC Groningen behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt. De arbiter liet in een tijdsbestek van nog geen veertig seconden zien overduidelijk met twee maten te meten.

In de zevende minuut van de wedstrijd beging Feyenoord-middenvelder In-Beom Hwang in de middencirkel een harde overtreding op Dave Kwakman. De spelmaker van FC Gronigen speelde zich knap onder de druk van Hwang uit, waarna de Zuid-Koreaan Kwakman hard naar de grond werkte. Hwang deed dat zowel schoppend als met de arm. ‘Een schoolvoorbeeld van een gele kaart’, vond commentator Vincent Schildkamp bij ESPN, maar Nagtegaal liet Hwang wegkomen zonder gele kaart.

“Hwang ontsnapt hier echt aan een gele kaart”, zei Schildkamp al meteen bij het zien van de overtreding, zonder dat hij daarvoor überhaupt een herhaling nodig had. “Hwang staat op scherp en krijgt gelijk een laatste waarschuwing. Ja, in de openingsfase van een wedstrijd kun je je vaak nog wat meer permitteren dan erna. Dit is het schoolvoorbeeld van een gele kaart.”

De wedstrijd werd vervolgd en nog geen veertig seconden na de overtreding van Hwang, werd FC Groningen-middenvelder Leandro Bacuna wél op de bon geslingerd door Nagtegaal. Bacuna ging te hard door op Julián Carranza, waarna meteen geel volgde. Schildkamp suggereerde dat sprake was van ‘meten met twee maten’ door de scheidsrechter. “De overtreding is overigens stevig en absoluut geel waard”, voegde de commentator daaraan toe.

