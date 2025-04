Van Persie: ‘Hij is mijn oogappeltje, een speler van de buitencategorie’

Robin van Persie is blij met de contractverlenging van bij Feyenoord. De hoofdtrainer van de Rotterdammers erkent dat de achttienjarig rechtsback ‘een van zijn oogappels’ en een ‘talent van de buitencategorie is’.

Feyenoord maakte woensdagavond bekend een principeakkoord te hebben bereikt met Read over een nieuw contract. De achttienjarige verdediger beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij de Rotterdamse club en zal zijn nu nog tot medio 2028 doorlopende verbintenis met één jaar verlengen.

“Jullie hebben Givairo Read een extra jaar vastgelegd. Dat is voor jou denk ik extra bijzonder, want hij is toch een van je oogappeltjes”, zegt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen voorafgaand aan het thuisduel van Feyenoord met FC Groningen van woensdagavond tegen Van Persie. De oefenmeester reageert instemmend: “Dat kun je zo wel noemen.”

“Ik ken Givairo al wat langer. Hij heeft vorig jaar bij Feyenoord Onder-18 een halfjaar onder mij gespeeld. Hij heeft het heel goed gedaan. Wij zijn als club heel blij dat hij nog een extra jaar bijtekent”, vervolgt Van Persie. Van Gangelen vraagt of Read ‘een talent van de buitencategorie is’. “Dat denk ik wel”, reageert de trainer. “Givairo heeft alles wat een back moet hebben.”

LEES OOK: Peter Houtman geeft update over zijn gezondheid: 'Dat schijnt allemaal mee te helpen'

“Ook hij heeft nog een aantal dingen die hij kan verbeteren, geloof het of niet. Wat? Dat ga ik niet vertellen hier, maar we werken er hard aan”, vervolgt Van Persie. “Givairo is een jongen met een hele open mindset. Hij wil iedere dag leren, werkt kneiterhard. Daar zijn we heel erg blij mee. Of hij mij verbaasd heeft? Nee, nee. Zeker niet. We konden het eigenlijk vanaf het begin al gelijk zien. Ik heb hem zien spelen bij Oranje Onder-17. Ik ging toen bij mijn zoon kijken. Ik zag daar een hele goede rechtsback spelen. Die hadden we nodig voor het seizoen erop, dus hij heeft mij zeker niet verrast.”

