'Multimiljonair Gertjan Verbeek terug in de Eredivisie'

Johan Derksen ziet in Gertjan Verbeek de juiste nieuwe trainer van NEC, nu Mark van Bommel geen interesse meer lijkt te hebben. Aan tafel bij Vandaag Inside besprak Derksen onlangs met mede-Nijmegenaar Sinan Can wie de beste optie zou zijn voor de club, nadat huidige trainer Rogier Meijer aan het eind van het seizoen vertrekt.

Can werd gevraagd wie de nieuwe coach van NEC moet worden. "Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ze hebben bij een aantal trainers aangeklopt, las ik ergens. Ook bij Alex Pastoor en Mitchell van der Gaag. Misschien moeten ze gewoon voor een buitenlandse trainer gaan." Daar ziet Derksen niets in, want hij hoopt alsnog op Mark van Bommel. "Ik vind hem een uitstekende keus. Hij zal wat flair bij die jongens brengen. Ze hebben nu een trainer, die een correcte gymnastiekleraar is. Zulke voetballers op een trainingsveld kijken toch van: 'Wie ben jij nou dan?' Met Van Bommel komt er wel even iemand binnen."

De oud-trainer van PSV lijkt echter momenteel geen oren te hebben naar het trainerschap bij NEC. "Hij wil naar een grotere club, dat is zijn ambitie", wist Derksen te melden. Can weet niet of er veel clubs in de rij staan voor Van Bommel. "Hij kan wel wachten op een grote club, maar bij PSV en Wolfsburg ging het niet goed. Alleen bij Antwerpen wel, daar werd hij kampioen." Derksen legt uit waarom Van Bommel nog geen groot succes is als trainer. "Bij je eerste clubs maak je rookiefouten. Alles wat hij een keer fout kon doen, heeft hij fout gedaan."

Toen Derksen vervolgens de ideale kandidaat moest opnoemen voor NEC, nam hij even zijn tijd. De suggestie van Can, Maurice Steijn, is een optie. "Dat zou kunnen. Ten Hag begint daar niet aan." Toen wist De Snor het. "Als hij geleerd heeft van zijn fouten, zou ik Gertjan Verbeek nog een keer aanstellen."

Steenrijke Gertjan Verbeek

In een eerder stadium tipte Derksen de trainer ook al bij sc Heerenveen, na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord. "Zet Gertjan Verbeek er een half jaar neer, die is zich dood aan het vervelen", zei hij toen. Wilfred Genee vroeg: "Maar die staat op dit moment toch huizen te bouwen?" Derksen antwoordde: "Die is weer uitgebouwd. Iedere keer als hij ontslagen wordt, heeft hij vast in zijn contract staan dat hij een afkoopsom krijgt van vijf ton. Hij is elf keer ontslagen, dus hij heeft elf huizen."

