Derksen maakt Lubach nog voor begin Vandaag Inside belachelijk

Johan Derksen en Wilfred Genee zijn niet te spreken over het nieuwe programma van Arjen Lubach. De heren bespreken het programma Lubach tijdens de aankondiging van Vandaag Inside. Derksen heeft vooral moeite met de lachband die er volgens hem te horen is in het nieuwe RTL-programma.

Wilfred Genee opent de aankondiging van Vandaag Inside met een licht sarcastische vraag aan Derksen: “Wat was hij goed, hè? Iedereen heeft het erover dat het fantastisch was.” Derksen speelt het spelletje mee: “Ik heb zitten schaterlachen op de bank. De buren werden er wakker van.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen ergert zich mateloos aan 'enge jongen' van Oranje

Genee noemt het programma vol ironie ‘ouderwets goed’ waarna Derksen met een sneer aanvult: “Ook goed dat er zo’n lachband achter zit. Dat werkt aanstekelijk.” Genee vergelijkt het publiek van Lubach met dat van Vandaag Inside: “Dat moeten onze mensen hier zelf doen, die gaan kapot naar huis toe.”

Derksen gaat verder: "Ik zat vannacht ook weer te lachen. Toen vroeg mijn vrouw: ‘Wat lach je?’ Ik zei: ‘Dat ben ik niet, dat is de lachband.’” Derksen grapt nog over waarom hij thuis een lachband zou hebben: “Dat is het enige om de moed erin te houden, een lachband. Er valt voor de rest heel weinig te lachen bij mij thuis.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗

👉 Televisiekenner Tina Nijkamp zou hard ingrijpen bij Vandaag Inside, als zij het nog voor het zeggen had bij SBS6. 🔗

👉 Een Vandaag Inside-gast wil nooit meer terugkomen in het praatprogramma. "Niet voor herhaling vatbaar", is ze duidelijk. 🔗