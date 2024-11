Noa Vahle vraagt Tijjani Reijnders naar opvallende Insta-profielfoto: 'Zo word ik in Italië weleens genoemd'

heeft recent zijn profielfoto op Instagram aangepast naar een afbeelding van hemzelf met een rood Power Rangers-masker op. De middenvelder van AC Milan legt op het trainingsveld van het Nederlands elftal in gesprek met Noa Vahle uit welk verhaal er schuilgaat achter het opvallende masker.

Vahle, die Reijnders namens Vandaag Inside interviewt, merkt op dat de middenvelder recent tijd heeft gevonden in zijn drukke tijdschema om Halloween te vieren. "Ja, we hadden een feestje met de club, met het team. Toen moest ik voor het eerst Halloween vieren, ja", lacht Reijnders. Voor de gelegenheid dosten zowel de middenvelder als zijn vrouw Marina én zoontje Xavién Lio Ti Reijnders zich uit als Power Ranger. "Het was mijn idee, want ik word in Italië weleens Power Reijnders genoemd. Toen zei ik tegen Marina: 'Zullen we gewoon als Power Rangers gaan?', en dat werd gewaardeerd. De profielfoto blijkt te zijn gefabriceerd door de socialmedia-afdeling van AC Milan.

Reijnders verkeert de afgelopen weken in blakende vorm. De middenvelder was onder meer trefzeker in het gewonnen Champions League-duel bij Real Madrid (1-3) en etaleerde afgelopen weekend zijn klasse met een fabelachtige assist op Rafael Leão in de Serie A-wedstrijd tegen Cagliari (3-3). "Ik denk door de manier van spelen en hoe ik word gebruikt, dat gaat me heel goed af", verklaart Reijnders zijn puike optredens van de laatste tijd.

Bekijk hieronder het hele interview van Noa Vahle met Tijjani Reijnders, waarin ook diens recente ontmoeting met Milan- en Oranje-legende Frank Rijkaard aan bod komt.

VIDEO - Reijnders over ontmoeting met Rijkaard: 'Geweldig om zo iemand te ontmoeten'

