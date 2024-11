Tijjani Reijnders onderstreept topvorm met fabelachtige assist op Rafael Leão

onderstreept zaterdagavond nogmaals dat hij in een absolute topvorm verkeert. De middenvelder leverde in het uitduel van zijn club AC Milan bij Cagliari op werkelijk fabelachtige wijze de assist bij de 1-1 van ploeggenoot .

Reijnders kreeg midweeks al volop lof toegezwaaid voor zijn aandeel in de knappe zege die Milan in de Champions League boekte op Real Madrid. In Santiago Bernabéu zegevierden de Rossoneri met 1-3 tegen het elftal van voormalig Milan-speler én -trainer Carlo Ancelotti. Oranje-international Reijnders, in de voorgaande speelronde ook al tweemaal trefzeker tegen Club Brugge, tekende hoogstpersoonlijk voor de 1-3 in het voordeel van de Italianen.

LEES OOK: Vader Tijjani Reijnders slaat alarm: ‘PEC is het Ajax van vorig jaar in het klein’

Zaterdag stond Milan echter al vlak na de start van het uitduel met Cagliari in de Serie A weer met beide beentjes op de grond. De wedstrijd was nét een minuut bezig toen Nadir Zortea de thuisploeg met een knappe volley na een hoekschop op een 1-0 voorsprong zette.

LEES OOK: ‘Fraaie overstap naar Engelse grootmacht lonkt voor Tijjani Reijnders’

Enter Reijnders. De Nederlander ontving na een klein kwartier spelen de bal, halverwege de vijandelijke helft. Reijnders versnelde, leek tussen twee tegenstanders door te willen dribbelen naar zijn rechterbeen, maar kapte vervolgens tóch weer naar links. Met buitenkant rechts bediende hij vervolgens de Portugees Leão, die de uitkomende Cagliari-doelman Alen Sherri wist te verschalken. Op slag van rust tekende Leão vervolgens ook voor de 1-2 in het voordeel van Milan, op het moment van schrijven is dat nog steeds de tussenstand.

𝐖𝐀𝐔𝐖 Tijjani Reijnders 🤩

Wat een assist op Rafael Leão bij de 1-1 👏#ZiggoSport #SerieA #CagliariMilan pic.twitter.com/9VQLxvwPYm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 9, 2024

