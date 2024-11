Vader Tijjani Reijnders slaat alarm: ‘PEC is het Ajax van vorig jaar in het klein’

Martin Reijnders, de vader van Tijjani en Eliano Reijnders, luidt de noodklok bij PEC Zwolle. De voormalig PEC Zwolle-speler wil een revolutie teweegbrengen bij de Zwollenaren, samen met nog dertien andere oud-spelers.

Reijnders en de zijnen zien met lede ogen aan hoe PEC Zwolle wegzakt en vinden het tijd voor een ommekeer. Volgens de oud-spits heeft PEC ‘geen identiteit, geen visie, geen plan, geen spelopvatting en geen duidelijk beleid als het gaat om voetbal’. “Er staat niets op papier dat laat zien waar PEC voor staat en wat de club wil. Dat kán gewoon niet”, vertelt Reijnders tegenover De Telegraaf.

‘De groep van veertien’ heeft inmiddels verkennende gesprekken gevoerd en wil een vinger in de pap bij PEC Zwolle. De Telegraaf schrijft dat er een of twee bestuursleden bij de Zwollenaren plaats moeten maken voor Reijnders en consorten. Er is namelijk een flink gebrek aan voetbaltechnische know-how in het bestuur. “Gerry Hamstra is de enige beleidsbepaler met voetbalkennis, dat is veel te weinig!”, is Reijnders kritisch.

“Bijl en Cziakowski zijn vanwege hun gebrek aan voetbaltechnische kennis niet goed in staat om met Hamstra te sparren”, vervolgt Reijnders. “Gerry is de vijfde ’td’ in vijf jaar. En in zes jaar tijd heeft PEC zeven trainers versleten. Allemaal passanten bij een club die geen duidelijke voetbaltechnische visie op papier heeft staan. Met een bestuur dat iedere vorm van voetbalkennis ontbeert. Hoe is dit mogelijk? PEC is het Ajax van vorig jaar in het klein.”

Klankbord bij PEC ontbreekt

“Sven Mislintat had daar carte blanche om alles te doen en er was niemand die vraagtekens zette achter aangekochte spelers en trainers. Dat gebeurt hier ook al jaren en dat mag niet mogelijk zijn. Er móét altijd een klankbord zijn”, aldus Reijnders, die van mening is dat een klankbord bij PEC Zwolle ontbreekt. “PEC heeft zoveel miskopen gedaan, ga de lijst maar na. Maar als je weinig geld hebt en je staat al onder toezicht van de bond, kun je je geen fout permitteren. Daardoor gaat een club kapot.”

Reijnders stelt dat er bij PEC ‘ontzettend veel’ kapitaal is vernietigd door onder meer technisch wanbeleid. “Het is dat Adriaan Visser (voormalig PEC, red.) ooit een doorverkooppercentage op Sepp van den Berg heeft bedongen, anders was de club de afgelopen twee maanden in grote financiële problemen gekomen. Daar kan je niet ongestraft mee doorgaan. Het is ieder jaar hopen dat we overleven. Dat is toch niet de intentie van profvoetbal?”

Reijnders verzamelt diverse PEC Zwolle-kopstukken

Onder meer Albert van der Haar, Bert Konterman, Diederik Meijntjes, Marco Koorman, Henk Timmer, Gert-Peter de Gunst, zoon Tijjani, Jan van Raalte en Kingsley Ehizibue maken deel uit van de ‘groep van veertien’ van Reijnders. “Ik heb uitgebreid met de groep gespard. Vier van hen willen om uiteenlopende redenen nu nog niet met hun naam in de krant”, besluit hij.

