PEC Zwolle-spandoek doet de wenkbrauwen fronsen: 'Dat neem je toch niet mee naar een bekerwedstrijd?'

Kees Luijckx heeft dinsdagavond met verbazing zitten kijken naar een spandoek dat de PEC Zwolle-supporters in de verlenging van de bekerwedstrijd tegen NEC tevoorschijn haalden. Op het doek stond dat alleen de derbywinst telt, verwijzend naar de beladen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van komende zondag. Luijckx begrijpt echter niet waarom je zo’n doek mee zou nemen naar een wedstrijd in de KNVB-beker.

PEC Zwolle had een succesje in de beker heel goed kunnen gebruiken. De formatie van coach Johnny Jansen leed anderhalve week geleden een pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda en ging afgelopen zaterdag kansloos onderuit bij PSV (6-0). In de aanloop naar de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles had PEC Zwolle op bezoek bij NEC graag aan het vertrouwen willen werken, maar het werd opnieuw een avond om snel te vergeten. De Zwollenaren stevenden weliswaar af op een 1-2 zege, maar door een blunder van doelman Jasper Schendelaar moest er toch nog een verlenging aan te pas komen en daarin maakte NEC uiteindelijk het verschil (4-3).

De meegereisde supporters uit Zwolle waren echter meer bezig met de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Dat liet het spandoek dat in de verlenging tevoorschijn werd gehaald ook wel zien. Daarop viel dus te lezen dat ‘alleen de derbywinst telt’. Luijckx begrijpt het niet zo goed. “Opvallend vond ik dat spandoek bij Zwolle, van ‘alleen de derby telt’”, zo begon de oud-verdediger van onder meer NAC Breda dinsdagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN. Zijn collega Anco Jansen denkt dat het doek alleen tevoorschijn werd gehaald omdat PEC verloor. “Ja uiteraard, maar dan nog vind ik het een apart signaal van de supporters”, aldus Luijckx.

Bram van Polen was eveneens te gast in Voetbalpraat. De analist speelde zeventien seizoenen in de hoofdmacht van PEC Zwolle en weet dus als geen ander hoe belangrijk de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles zijn. Van Polen wijst Luijckx er dan ook op dat de IJsselderby ‘heel intens’ is. “Dat snap ik, maar dat neem je toch niet mee naar een bekerwedstrijd. Dat vind ik zo gek. Jij hebt de bekerfinale gespeeld! Dit is een aanloop naar de bekerfinale. Het is een lange weg, maar…”, zo steekt Luijckx zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Van Polen denkt er duidelijk anders over. “Ik denk dat tachtig, negentig procent van de supporters alleen maar bezig is met de wedstrijd van zondag. Dat denk ik echt. Je weet zelf ook hoe die derby’s werken, maar bij ons stond echt alles in het teken van die wedstrijd. Weken van tevoren moest je er al mee bezig zijn.”

PEC Zwolle zonder aanvoerder tegen Go Ahead Eagles

PEC Zwolle zal niet met het beste gevoel toewerken naar de ontmoeting met de rivaal uit Deventer. Na de competitienederlagen tegen NAC en PSV volgde dus de uitschakeling in de KNVB-beker. Daar komt nog bij dat aanvoerder Younes Namli zondag niet inzetbaar is. Namli werd afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen PSV vlak voor rust met rood van het veld gestuurd. Hij kreeg een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. Na het duel met NEC moet hij dus alleen nog de clash in de Adelaarshorst aan zich voorbij laten gaan.

