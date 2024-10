PSV heeft niks te vrezen van tiental PEC Zwolle en blijft foutloos in Eredivisie

PSV heeft een eenvoudige zege geboekt op PEC Zwolle in de Eredivisie: 6-0. mocht in de spits beginnen ten koste van Luuk de Jong en liet zich gelden met twee doelpunten. De overige goals werden gemaakt , en , terwijl ook een eigen doelpunt maakte. De Jong had de schade voor PEC nog groter kunnen maken, maar hij faalde vanaf elf meter.

Na het zwaarbevochten gelijkspel bij PSG afgelopen dinsdag in de Champions League kregen Luuk de Jong, Johan Bakayoko en Mauro Junior rust bij PSV. Daarvoor in de plaats stonden Ricardo Pepi, Ivan Perisic en Rick Karsdorp in de basis. Het lukte PEC Zwolle niet lang om de boel achterin op slot te houden, want al na negen minuten was het raak. Ismael Saibari gaf de bal voor op Ricardo Pepi die met een fraaie volley het net vond. PSV leek op een eenvoudige avond af te koersen, maar zoals wel vaker dit seizoen drukten de Eindhovenaren niet vol door. PSV had ontzettend veel de bal, maar creëerde weinig kansen. De gevaarlijkste man was Saibari die Schendelaar een aantal keren testte met gevaarlijke schoten.

Artikel gaat verder onder video

Nadat het publiek bijna in slaap gesukkeld begon er door een technische fout in het stadion ineens een lichtshow. Het bleek een voorschot aangezien Lang tijdens de lichtshow ontsnapte aan de Zwolse verdediging om vervolgens loepzuiver af te ronden voor de 2-0. Vlak voor rust gooide Younes Namli nog even zijn eigen ruiten in door rood te pakken. Hij gooide even zijn frustratie eruit en zette een tackle in op het kuitbeen van Saibari met de noppen vooruit. Scheidsrechter Rob Dieperink kon niets anders dan de rode kaart trekken waardoor PSV voor de tweede achtereenvolgende Eredivisiewedstrijd al voor rust een man meer op het veld had.

De wedstrijd was al wel gespeeld in de tweede helft en het was alleen nog de vraag hoeveel PSV ging scoren. Vorige week was trainer Peter Bosz nog boos over de matige tweede helft van PSV tegen het tiental van AZ en hij zal zijn ploeg vandaag extra op scherp hebben gezet in de rust om een soortgelijk scenario te voorkomen. Die boodschap leek aangekomen, want het werd al snel 3-0. Perisic gaf de bal scherp voor, waarna Malik Tillman voor Schendelaar opdook om binnen te knikken. Pepi liet maar weer eens zien dat hij weinig kansen nodig heeft voor een doelpunt en dat hij daardoor nadrukkelijk op de deur bonkt bij Luuk de Jong. Pepi schoot de bal zonder aarzelen hard in de benedenhoek nadat hij de bal voor zijn voeten kreeg via een slalom van Lang.

De honger van Pepi was nog niet gestild, want in de 70ste minuut dacht hij zijn derde te maken. De Amerikaan kopte via Schendelaar en de paal de 5-0 binnen. Het doelpunt kwam uiteindelijk op naam van de doelman van PEC. Luuk de Jong mocht nog wel zijn opwachting maken en leek een uitgelezen kans te krijgen om zijn doelpunt mee te pikken. Na een handsbal van Anselmo MacNulty werd de bal op de stip gelegd, maar De Jong raakte de paal. Ook Bakayoko was inmiddels ingevallen en hij bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt in de korte hoek. De Belgische vleugelaanvaller kon deze opsteker wel gebruiken na een lastige periode waarin hij veel kritiek kreeg.

PSV boekt dus een eclatante zege en heeft nog geen enkel puntverlies geleden. Volgende week staat er een fraai affiche op het programma in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. PEC komt dinsdag weer in actie tegen NEC voor de KNVB-Beker. Op zondag speelt PEC in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles in de IJsselderby.