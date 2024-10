Hans Kraay junior schrikt van woorden Davy van den Berg: ‘Daar zeg je nogal iets’

stond zaterdagavond na het 6-0 verlies van PEC Zwolle op bezoek bij PSV woedend voor de camera van ESPN. De middenvelder en aanvoerder van PEC verweet een aantal ploeggenoten een gebrek aan karakter.

PEC keek binnen veertig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Younes Namli kreeg vervolgens nog voor rust rood vanwege een harde tackle op Ismael Saibari, waarna PSV in de tweede helft uitliep naar een 6-0 overwinning. “Was voetbal vandaag een beetje leuk?”, luidt sarcastische de openingsvraag van Hans Kraay junior aan Van den Berg. De aanvoerder van PEC reageert: “Ik ben verplicht om ‘ja’ te zeggen, maar we snappen elkaar daarin wel.”

“Je weet hoe lastig het hier kan worden. Met de rode kaart wordt het er niet makkelijker op”, vervolgt Van den Berg, die benadrukt dat hij Namli niets kwalijk neemt. “Ik ken hem als persoon: hij doet dat niet bewust. Maar goed, het wordt er niet makkelijker op voor ons. Maar dan moet je een kerel zijn en met opgeheven hoofd naar huis kunnen. Ik denk dat er een paar niet alles aan hebben gedaan.”

“Een paar hebben er niet alles aan gedaan? Daar zeg je nogal iets”, reageert Kraay junior geschrokken. Van den Berg vervolgt: “Dat gevoel had ik. Ik vind niet dat als je met 6-0 verliest, je met opgeheven hoofd naar huis kunt. Ik denk dat we allemaal even in de spiegel moeten kijken, ondanks dat het tegen PSV was.”

“Jij bedoelt dat een aantal spelers meer met het mes tussen de tanden had moeten spelen?”, vraagt Kraay junior. Van den Berg besluit: “Ja, dat denk ik wel. Als je een man minder hebt, moet je karakter tonen.”

